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"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться - РИА Новости, 27.12.2023
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14:00 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/prazdniki-1918380671.html
"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться
"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться - РИА Новости, 27.12.2023
"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться
Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения?
2023-12-27T14:00
2023-12-27T14:00
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"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться
Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения?
audio/mpeg
"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться
Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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вконтакте, отношения, знакомства, любовь, влюбленность, подкаст, аудио
Нас двое, ВКонтакте, отношения, знакомства, Любовь, влюбленность, Подкаст
Нас двое

"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться

Нас двое
"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения?
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеВКонтактеотношениязнакомстваЛюбовьвлюбленностьПодкаст
 
 
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