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"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться

"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться - РИА Новости, 27.12.2023

"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться

Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения?

2023-12-27T14:00

2023-12-27T14:00

2023-12-27T14:00

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"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения? audio/mpeg

"Новый год отмечаем раздельно". Почему из-за этого не стоит расставаться Вы начали встречаться совсем недавно, а впереди — праздники. В голове сразу возникают вопросы "как предложить отметить праздник вместе?", "а если откажет?", "что подарить, чтобы не отпугнуть?" Между тем волнительными могут быть не только праздники, но и первый совместный отпуск. Как его провести и не разрушить при этом отношения? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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