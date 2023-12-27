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Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России - РИА Новости, 27.12.2023
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12:14 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/povestka-1918407266.html
Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России
Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России - РИА Новости, 27.12.2023
Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России
По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара для развенчивания образа изоляции России, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:14
2023-12-27T12:14
алексей пушков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара для развенчивания образа изоляции России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков. В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" Пушков подчеркнул, что Запад предпринял очень большие усилия для того, чтобы в рамках своей информационной стратегии создать поле изоляции России. "Однако из этого мало что вышло, и я считаю, что по информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара. Первый - это разрушение образа изолированной России. То есть, образ должен поддерживаться реальностью, если образ не поддерживается реальностью, он постепенно затухает, он не может бесконечно воспроизводиться на уровне вымышленных оценок и суждений. На определенном этапе они сталкиваются с реальной картиной", - добавил Пушков. Вторым ударом по информационной стратегии Запада Пушков назвал уничтожение образа победоносной Украины. "Я до сих пор нахожусь в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?", - задался вопросом парламентарий. Третьим ударом сенатор назвал тот момент, что западная информационная повестка была отторгнута глобальным Югом. "Собственно, от того, куда пойдет глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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алексей пушков, совет федерации рф, россия
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Россия
Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России

Пушков: по информационной повестке Запада в 2023 году было нанесено три удара

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара для развенчивания образа изоляции России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков.
В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" Пушков подчеркнул, что Запад предпринял очень большие усилия для того, чтобы в рамках своей информационной стратегии создать поле изоляции России.
"Однако из этого мало что вышло, и я считаю, что по информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара. Первый - это разрушение образа изолированной России. То есть, образ должен поддерживаться реальностью, если образ не поддерживается реальностью, он постепенно затухает, он не может бесконечно воспроизводиться на уровне вымышленных оценок и суждений. На определенном этапе они сталкиваются с реальной картиной", - добавил Пушков.
Вторым ударом по информационной стратегии Запада Пушков назвал уничтожение образа победоносной Украины.
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"Я до сих пор нахожусь в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?", - задался вопросом парламентарий.
Третьим ударом сенатор назвал тот момент, что западная информационная повестка была отторгнута глобальным Югом.
"Собственно, от того, куда пойдет глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом", - резюмировал политик.
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