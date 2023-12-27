https://ria.ru/20231227/povestka-1918407266.html

Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России

Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России - РИА Новости, 27.12.2023

Пушков рассказал, как в 2023 году был развенчан миф об изоляции России

По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара для развенчивания образа изоляции России, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:14

2023-12-27T12:14

2023-12-27T12:14

алексей пушков

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара для развенчивания образа изоляции России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков. В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" Пушков подчеркнул, что Запад предпринял очень большие усилия для того, чтобы в рамках своей информационной стратегии создать поле изоляции России. "Однако из этого мало что вышло, и я считаю, что по информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара. Первый - это разрушение образа изолированной России. То есть, образ должен поддерживаться реальностью, если образ не поддерживается реальностью, он постепенно затухает, он не может бесконечно воспроизводиться на уровне вымышленных оценок и суждений. На определенном этапе они сталкиваются с реальной картиной", - добавил Пушков. Вторым ударом по информационной стратегии Запада Пушков назвал уничтожение образа победоносной Украины. "Я до сих пор нахожусь в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?", - задался вопросом парламентарий. Третьим ударом сенатор назвал тот момент, что западная информационная повестка была отторгнута глобальным Югом. "Собственно, от того, куда пойдет глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231227/kontrnastuplenie-1918368555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей пушков, совет федерации рф, россия