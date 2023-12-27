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В Кабардино-Балкарии пособник убийцы директора ПНИ получил срок - РИА Новости, 27.12.2023
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15:42 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/posobnik-1918473698.html
В Кабардино-Балкарии пособник убийцы директора ПНИ получил срок
В Кабардино-Балкарии пособник убийцы директора ПНИ получил срок - РИА Новости, 27.12.2023
В Кабардино-Балкарии пособник убийцы директора ПНИ получил срок
Чегемский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в пособничестве в совершении убийства... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:42
2023-12-27T15:42
происшествия
чегемский район
чегем
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НАЛЬЧИК, 27 дек - РИА Новости. Чегемский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в пособничестве в совершении убийства директора психоневрологического интерната, сообщила прокуратура региона. 18 июля 2022 года в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе КБР неизвестный в маске произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен 43-летний житель города Чегем Альберт Мамбетов. Как считают следователи, он долгое время планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений", для этого приобрел автомат, который показывал своему знакомому. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, оружие пронес в сумке. 27 июля тело Мамбетова было обнаружено в пойме реки. "Установлено, что подсудимый на своей автомашине доставил Мамбетова в безлюдное место, где тот переоделся в камуфлированную одежду, привел имевшееся при себе огнестрельное оружие в боевую готовность. После этого он отвез Мамбетова к зданию республиканского психоневрологического интерната в селении Яникой, где тот с помощью указанного оружия совершил убийство", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от психоневралогического интерната, откуда он должен был забрать Мамбетова после совершения им убийства. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918403660.html
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1918005050.html
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происшествия, чегемский район, чегем
Происшествия, Чегемский район, Чегем
В Кабардино-Балкарии пособник убийцы директора ПНИ получил срок

В КБР пособник убийцы директора психоневрологического интерната получил 10 лет

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Забор следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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НАЛЬЧИК, 27 дек - РИА Новости. Чегемский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в пособничестве в совершении убийства директора психоневрологического интерната, сообщила прокуратура региона.
18 июля 2022 года в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе КБР неизвестный в маске произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен 43-летний житель города Чегем Альберт Мамбетов. Как считают следователи, он долгое время планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений", для этого приобрел автомат, который показывал своему знакомому. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, оружие пронес в сумке. 27 июля тело Мамбетова было обнаружено в пойме реки.
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«
"Установлено, что подсудимый на своей автомашине доставил Мамбетова в безлюдное место, где тот переоделся в камуфлированную одежду, привел имевшееся при себе огнестрельное оружие в боевую готовность. После этого он отвез Мамбетова к зданию республиканского психоневрологического интерната в селении Яникой, где тот с помощью указанного оружия совершил убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от психоневралогического интерната, откуда он должен был забрать Мамбетова после совершения им убийства.
«
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
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