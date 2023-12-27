Рейтинг@Mail.ru
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 27.12.2023 (обновлено: 01:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918589725.html
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине
США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T23:18
2023-12-28T01:29
в мире
сша
украина
энтони блинкен
государственный департамент сша
министерство обороны сша
патрик райдер
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Блинкен уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Госсекретарь США также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917717039.html
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918160482.html
https://ria.ru/20231227/vyplaty-1918487009.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша, министерство обороны сша, патрик райдер, джо байден, израиль
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Джо Байден, Израиль
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине

Блинкен: США выделят Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
24 декабря, 04:18
Блинкен уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Госсекретарь США также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.
В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Историк считает, что США сдадут Украину
26 декабря, 13:29
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег
Вчера, 16:11
 
В миреСШАУкраинаЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАПатрик РайдерДжо БайденИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала