https://ria.ru/20231227/pomosch-1918589725.html
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине
США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T23:18
2023-12-27T23:18
2023-12-28T01:29
в мире
сша
украина
энтони блинкен
государственный департамент сша
министерство обороны сша
патрик райдер
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Блинкен уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Госсекретарь США также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917717039.html
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918160482.html
https://ria.ru/20231227/vyplaty-1918487009.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша, министерство обороны сша, патрик райдер, джо байден, израиль
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Джо Байден, Израиль
Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине
Блинкен: США выделят Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева
. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
Блинкен уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Госсекретарь США также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.
В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон
располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден
осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Историк считает, что США сдадут Украину
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву
, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню
.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег