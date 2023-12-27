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Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине

Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Госдеп объявил о последнем в этом году пакете военной помощи Украине

США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T23:18

2023-12-27T23:18

2023-12-28T01:29

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США передают Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Блинкен уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Госсекретарь США также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украине.В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917717039.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918160482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша, министерство обороны сша, патрик райдер, джо байден, израиль