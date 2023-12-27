https://ria.ru/20231227/pomosch-1918448120.html

Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков

Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023

Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков

Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:23

2023-12-27T14:23

2023-12-27T14:37

специальная военная операция на украине

киев

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231227/protivorechiya-1918447466.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, евросоюз, в мире