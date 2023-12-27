https://ria.ru/20231227/pomosch-1918448120.html
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:23
2023-12-27T14:23
2023-12-27T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231227/protivorechiya-1918447466.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Евросоюз, В мире
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Песков: возможное выделение ЕС новой помощи Киеву не сможет поменять ход СВО