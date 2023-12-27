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Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 27.12.2023 (обновлено: 14:37 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918448120.html
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:23
2023-12-27T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231227/protivorechiya-1918447466.html
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киев, россия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Евросоюз, В мире
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков

Песков: возможное выделение ЕС новой помощи Киеву не сможет поменять ход СВО

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможное выделение Евросоюзом денег на помощь Украине не способно поменять ход спецоперации, для России главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.
Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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