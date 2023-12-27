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"Это госизмена". В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
"Это госизмена". В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине - РИА Новости, 27.12.2023
"Это госизмена". В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
Отправка Польшей вооружения для ВСУ соответствует всем критериям государственной измены, написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:25
2023-12-27T02:25
2023-12-27T02:25
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Отправка Польшей вооружения для ВСУ соответствует всем критериям государственной измены, написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены", — сделал вывод обозреватель.Пяста также призвал привлечь к уголовной ответственности экс-премьера Матеуша Моравецкого, бывших министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака, а также других политиков, ответственных за спонсирование киевского режима.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html
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В мире, Польша, Украина, Москва, Мариуш Каминьский, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак, Вооруженные силы Украины
"Это госизмена". В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
Myśl Polska: отправка Украине вооружения подходит под определение госизмены