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Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/politzaklyuchennye-1918488261.html
Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена
Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена - РИА Новости, 27.12.2023
Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена
Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:17
2023-12-27T16:17
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических заключенных, которые отстаивали идеалы русского мира и за это были посажены в тюрьму киевским режимом. "Люди обращаются, скажем, к омбудсмену Татьяне Москальковой или в другие организации, в министерство обороны. Им отвечают: вы хотите включить в список обмена военных? Нет, отвечают, не военных – это гражданские люди, но они пострадали за идеалы русского мира, на которых стоит Россия, помогите. "Ну, мы меняем только военных", – там какая-то законодательная чиновничья коллизия, в эту стену постоянно мы упираемся. Поэтому нужно говорить об этом, апеллировать к тем, кто имеет в этом вопросе власть поменять эту совершенно ненормальную ситуацию", – сказал Таксюр на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он отметил постоянную необходимость говорить об этой теме и привлекать к ней внимание. Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
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россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена

Таксюр призвал включать политзаключенных киевского режима в списки обмена

CC BY-SA 4.0 / Лариса Сыва / Ян Таксюр
Ян Таксюр - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Лариса Сыва /
Ян Таксюр. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических заключенных, которые отстаивали идеалы русского мира и за это были посажены в тюрьму киевским режимом.
"Люди обращаются, скажем, к омбудсмену Татьяне Москальковой или в другие организации, в министерство обороны. Им отвечают: вы хотите включить в список обмена военных? Нет, отвечают, не военных – это гражданские люди, но они пострадали за идеалы русского мира, на которых стоит Россия, помогите. "Ну, мы меняем только военных", – там какая-то законодательная чиновничья коллизия, в эту стену постоянно мы упираемся. Поэтому нужно говорить об этом, апеллировать к тем, кто имеет в этом вопросе власть поменять эту совершенно ненормальную ситуацию", – сказал Таксюр на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он отметил постоянную необходимость говорить об этой теме и привлекать к ней внимание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
30 марта, 18:49

Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак.

Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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