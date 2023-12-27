Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена
Таксюр призвал включать политзаключенных киевского режима в списки обмена
Ян Таксюр. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических заключенных, которые отстаивали идеалы русского мира и за это были посажены в тюрьму киевским режимом.
"Люди обращаются, скажем, к омбудсмену Татьяне Москальковой или в другие организации, в министерство обороны. Им отвечают: вы хотите включить в список обмена военных? Нет, отвечают, не военных – это гражданские люди, но они пострадали за идеалы русского мира, на которых стоит Россия, помогите. "Ну, мы меняем только военных", – там какая-то законодательная чиновничья коллизия, в эту стену постоянно мы упираемся. Поэтому нужно говорить об этом, апеллировать к тем, кто имеет в этом вопросе власть поменять эту совершенно ненормальную ситуацию", – сказал Таксюр на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он отметил постоянную необходимость говорить об этой теме и привлекать к ней внимание.
Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак.
Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.