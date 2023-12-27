https://ria.ru/20231227/politzaklyuchennye-1918488261.html

Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена

Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена - РИА Новости, 27.12.2023

Публицист призвал включать украинских политзаключенных в списки обмена

Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:17

2023-12-27T16:17

2023-12-27T16:17

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874116295_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_64a43f37ead6e2c8a6d870c41b0ae6e1.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр призвал включать в списки обмена военнопленными с украинской стороной политических заключенных, которые отстаивали идеалы русского мира и за это были посажены в тюрьму киевским режимом. "Люди обращаются, скажем, к омбудсмену Татьяне Москальковой или в другие организации, в министерство обороны. Им отвечают: вы хотите включить в список обмена военных? Нет, отвечают, не военных – это гражданские люди, но они пострадали за идеалы русского мира, на которых стоит Россия, помогите. "Ну, мы меняем только военных", – там какая-то законодательная чиновничья коллизия, в эту стену постоянно мы упираемся. Поэтому нужно говорить об этом, апеллировать к тем, кто имеет в этом вопросе власть поменять эту совершенно ненормальную ситуацию", – сказал Таксюр на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он отметил постоянную необходимость говорить об этой теме и привлекать к ней внимание. Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905658641.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр