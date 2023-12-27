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Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января
Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января - РИА Новости, 27.12.2023
Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января
Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения ООО "Южная пригородная пассажирская компания" в Крыму с 1 января незначительно вырастет, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:24
2023-12-27T09:24
2023-12-27T09:24
краснодарский край
республика крым
симферополь
крымская железная дорога
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения ООО "Южная пригородная пассажирская компания" в Крыму с 1 января незначительно вырастет, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога". Стоимость также незначительно вырастет и на пригородные поездки по территории Краснодарского края. "Незначительно повысится стоимость билетов (на пригородные поезда) на маршрутах, которые курсируют по Республике Крым и Краснодарскому краю. По территории Республики Крым тариф составит 2,0 рубля за километр; по территории Краснодарского края - 47 рублей за десятикилометровую зону" , - говорится в сообщении. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория с нового года составит 158 рублей. До 1 января стоимость составляла 127,98 рубля. От станции Анапа до станции Керчь-Южная стоимость проезда составит 530 рублей вместо 488,60 рублей на данный момент.
https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, республика крым, симферополь, крымская железная дорога, экономика
Краснодарский край, Республика Крым, Симферополь, Крымская железная дорога, Экономика
Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января
Проезд в пригородных поездах Крыма незначительно подорожает с 1 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения ООО "Южная пригородная пассажирская компания" в Крыму с 1 января незначительно вырастет, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога".
Стоимость также незначительно вырастет и на пригородные поездки по территории Краснодарского края.
"Незначительно повысится стоимость билетов (на пригородные поезда) на маршрутах, которые курсируют по Республике Крым
и Краснодарскому краю. По территории Республики Крым тариф составит 2,0 рубля за километр; по территории Краснодарского края - 47 рублей за десятикилометровую зону" , - говорится в сообщении.
Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория с нового года составит 158 рублей. До 1 января стоимость составляла 127,98 рубля.
От станции Анапа до станции Керчь-Южная стоимость проезда составит 530 рублей вместо 488,60 рублей на данный момент.
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