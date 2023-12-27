https://ria.ru/20231227/poezda-1918367536.html

Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января

Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января - РИА Новости, 27.12.2023

Проезд в пригородных поездах в Крыму подорожает с января

Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения ООО "Южная пригородная пассажирская компания" в Крыму с 1 января незначительно вырастет, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:24

2023-12-27T09:24

2023-12-27T09:24

краснодарский край

республика крым

симферополь

крымская железная дорога

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения ООО "Южная пригородная пассажирская компания" в Крыму с 1 января незначительно вырастет, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога". Стоимость также незначительно вырастет и на пригородные поездки по территории Краснодарского края. "Незначительно повысится стоимость билетов (на пригородные поезда) на маршрутах, которые курсируют по Республике Крым и Краснодарскому краю. По территории Республики Крым тариф составит 2,0 рубля за километр; по территории Краснодарского края - 47 рублей за десятикилометровую зону" , - говорится в сообщении. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория с нового года составит 158 рублей. До 1 января стоимость составляла 127,98 рубля. От станции Анапа до станции Керчь-Южная стоимость проезда составит 530 рублей вместо 488,60 рублей на данный момент.

https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html

краснодарский край

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, республика крым, симферополь, крымская железная дорога, экономика