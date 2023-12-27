https://ria.ru/20231227/poezd-1918380862.html

В Москву прибыл поезд Деда Мороза

В Москву прибыл поезд Деда Мороза - РИА Новости, 27.12.2023

В Москву прибыл поезд Деда Мороза

Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:38

2023-12-27T10:38

2023-12-27T12:35

общество

россия

дед мороз

великий устюг

москва

новый год

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. Во время стоянки новогоднего состава с расписными вагонами, которая продлится с 10.00 до 22.00, все желающие смогут принять участие в праздничной программе, а также попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане и посетить вагон-лавку, где можно будет приобрести сувениры, в частности зимние шапки, шарфы и рюкзаки. "В этом году поезд уже прошел 23 тысячи километров и посетил 61 город (России). Больше 270 тысяч участников посетило этот поезд", - сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников. Следующую остановку поезд новогоднего волшебника сделает в Муроме, прибытие в этот город во Владимирской области состоится 28 декабря в 11.10. В последний день уходящего года поезд прибудет в Петрозаводск. В этом году поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга, резиденции российского Деда Мороза. Поездка продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. В этом сезоне поезд посетит более 80 городов в разных регионах России и проедет более 32 тысячи километров. "Поезд Деда Мороза" – совместный проект ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области. Акция стартовала 5 декабря 2021 года. За два года ее участниками стали более 900 тысяч человек более чем в 150 российских городах.

https://ria.ru/20231225/dedmoroz-1917860569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, дед мороз, великий устюг, москва, новый год