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В Москву прибыл поезд Деда Мороза - РИА Новости, 27.12.2023
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10:38 27.12.2023 (обновлено: 12:35 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/poezd-1918380862.html
В Москву прибыл поезд Деда Мороза
В Москву прибыл поезд Деда Мороза - РИА Новости, 27.12.2023
В Москву прибыл поезд Деда Мороза
Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:38
2023-12-27T12:35
общество
россия
дед мороз
великий устюг
москва
новый год
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. Во время стоянки новогоднего состава с расписными вагонами, которая продлится с 10.00 до 22.00, все желающие смогут принять участие в праздничной программе, а также попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане и посетить вагон-лавку, где можно будет приобрести сувениры, в частности зимние шапки, шарфы и рюкзаки. "В этом году поезд уже прошел 23 тысячи километров и посетил 61 город (России). Больше 270 тысяч участников посетило этот поезд", - сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников. Следующую остановку поезд новогоднего волшебника сделает в Муроме, прибытие в этот город во Владимирской области состоится 28 декабря в 11.10. В последний день уходящего года поезд прибудет в Петрозаводск. В этом году поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга, резиденции российского Деда Мороза. Поездка продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. В этом сезоне поезд посетит более 80 городов в разных регионах России и проедет более 32 тысячи километров. "Поезд Деда Мороза" – совместный проект ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области. Акция стартовала 5 декабря 2021 года. За два года ее участниками стали более 900 тысяч человек более чем в 150 российских городах.
https://ria.ru/20231225/dedmoroz-1917860569.html
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общество, россия, дед мороз, великий устюг, москва, новый год
Общество, Россия, Дед Мороз, Великий Устюг, Москва, Новый год
В Москву прибыл поезд Деда Мороза

На Белорусский вокзал в Москве прибыл празднично украшенный поезд Деда Мороза

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости.
Во время стоянки новогоднего состава с расписными вагонами, которая продлится с 10.00 до 22.00, все желающие смогут принять участие в праздничной программе, а также попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане и посетить вагон-лавку, где можно будет приобрести сувениры, в частности зимние шапки, шарфы и рюкзаки.
"В этом году поезд уже прошел 23 тысячи километров и посетил 61 город (России). Больше 270 тысяч участников посетило этот поезд", - сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников.
Следующую остановку поезд новогоднего волшебника сделает в Муроме, прибытие в этот город во Владимирской области состоится 28 декабря в 11.10. В последний день уходящего года поезд прибудет в Петрозаводск.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал
В этом году поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга, резиденции российского Деда Мороза. Поездка продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. В этом сезоне поезд посетит более 80 городов в разных регионах России и проедет более 32 тысячи километров.
"Поезд Деда Мороза" – совместный проект ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области. Акция стартовала 5 декабря 2021 года. За два года ее участниками стали более 900 тысяч человек более чем в 150 российских городах.
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ОбществоРоссияДед МорозВеликий УстюгМоскваНовый год
 
 
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