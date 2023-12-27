В Москву прибыл поезд Деда Мороза
На Белорусский вокзал в Москве прибыл празднично украшенный поезд Деда Мороза
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Празднично украшенный поезд Деда Мороза прибыл в Москву на Белорусский вокзал, передает корреспондент РИА Новости.
Во время стоянки новогоднего состава с расписными вагонами, которая продлится с 10.00 до 22.00, все желающие смогут принять участие в праздничной программе, а также попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане и посетить вагон-лавку, где можно будет приобрести сувениры, в частности зимние шапки, шарфы и рюкзаки.
Следующую остановку поезд новогоднего волшебника сделает в Муроме, прибытие в этот город во Владимирской области состоится 28 декабря в 11.10. В последний день уходящего года поезд прибудет в Петрозаводск.
В этом году поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга, резиденции российского Деда Мороза. Поездка продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. В этом сезоне поезд посетит более 80 городов в разных регионах России и проедет более 32 тысячи километров.
"Поезд Деда Мороза" – совместный проект ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области. Акция стартовала 5 декабря 2021 года. За два года ее участниками стали более 900 тысяч человек более чем в 150 российских городах.