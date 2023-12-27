https://ria.ru/20231227/podzhigatel-1918418907.html

В Омске вынесли приговор поджигателю машин с символикой Z

В Омске вынесли приговор поджигателю машин с символикой Z - РИА Новости, 27.12.2023

В Омске вынесли приговор поджигателю машин с символикой Z

Омич, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:50

2023-12-27T12:50

2023-12-27T12:50

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Омич, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд во время выездного заседания в Омске. Выяснилось, что в ноябре 2022 года омич совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории города. Мужчину смогли задержать с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку в Октябрьском округе Омска, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер. Во время следствия поджигатель признался, что хотел устрашить жителей региона, а также "оказать влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине". "Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "совершение поджога, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба", и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231026/peterburg-1905417056.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область