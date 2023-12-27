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Эколог Баташев подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты
Эколог Баташев подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Эколог Баташев подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты
Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:52
2023-12-27T19:52
2023-12-27T19:52
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в своем Telegram-канале Баташев сообщил, что его выдвинули кандидатом в президенты России. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Эколог Баташев подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты
Эколог Баташев подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты РФ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в своем Telegram-канале Баташев сообщил, что его выдвинули кандидатом в президенты России.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты