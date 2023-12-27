https://ria.ru/20231227/plesetsk-1918376883.html

Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке

Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке - РИА Новости, 27.12.2023

Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке

Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:20

2023-12-27T10:20

2023-12-27T10:20

космос - риа наука

россия

архангельская область

воздушно-космические силы россии

плесецк (космодром)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825894608_0:0:2455:1381_1920x0_80_0_0_801c338f51f09dffd5d74e95365db2f7.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России. "В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении. Это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка - предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".

https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром)