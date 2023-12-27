https://ria.ru/20231227/plesetsk-1918376883.html
Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке
Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке - РИА Новости, 27.12.2023
Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке
Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:20
2023-12-27T10:20
2023-12-27T10:20
космос - риа наука
россия
архангельская область
воздушно-космические силы россии
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России. "В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении. Это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка - предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Архангельская область, Воздушно-космические силы России, Плесецк (космодром)
Второй за неделю военный спутник запустили с космодрома в Плесецке
Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке