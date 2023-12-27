https://ria.ru/20231227/plan-1918379229.html
Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития
Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития - РИА Новости, 27.12.2023
Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития
Минэкономразвития и Минфин в августе 2024 года представят предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, с... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:36
2023-12-27T10:36
2023-12-27T10:36
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин в августе 2024 года представят предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, с перспективой до 2036 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года, сообщили в кабмине. "В августе 2024 года Минэкономразвития и Минфин представят в правительство предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с перспективой до 2036 года, в котором должны быть увязаны показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и госпрограмм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития
МЭР и Минфин представят предложения по актуализации плана целей развития