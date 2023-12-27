https://ria.ru/20231227/plan-1918379229.html

Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития

Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития - РИА Новости, 27.12.2023

Минфин представит предложения по актуализации плана целей развития

Минэкономразвития и Минфин в августе 2024 года представят предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, с... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:36

2023-12-27T10:36

2023-12-27T10:36

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин в августе 2024 года представят предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, с перспективой до 2036 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года, сообщили в кабмине. "В августе 2024 года Минэкономразвития и Минфин представят в правительство предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с перспективой до 2036 года, в котором должны быть увязаны показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и госпрограмм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)