https://ria.ru/20231227/peterburg-1918472288.html

Санкт-Петербург заработал на туризме более 480 миллиардов рублей за год

Санкт-Петербург заработал на туризме более 480 миллиардов рублей за год - РИА Новости, 27.12.2023

Санкт-Петербург заработал на туризме более 480 миллиардов рублей за год

В 2023 году туристы принесли в экономику Северной столицы 482,7 миллиарда рублей - на 32 процента больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Администрации... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:41

2023-12-27T15:41

2023-12-27T15:47

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2023 году туристы принесли в экономику Северной столицы 482,7 миллиарда рублей - на 32 процента больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Администрации города.Общее число гостей Северной столицы за этот год достигает 9,4 миллиона – на 16 процентов больше, чем в 2022-м. Вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц – с 64 до 66 процентов."Вклад туристов в экономику Петербурга на 89 процентов обеспечивается гостями из регионов России и на 11 процентов – иностранными путешественниками, - говорится в сообщении. - Основные статьи расходов – это питание в кафе и ресторанах, проживание, транспортное обслуживание, экскурсии и культурная программа, сувениры и другие покупки".При этом в сообщении уточняется, что уровень удовлетворенности поездкой достигает 86 процентов – это один из самых высоких показателей в стране. Туристы все чаще выражают готовность еще неоднократно вернуться в город на Неве. Доля возвратных поездок за последние несколько лет возросла практически вдвое и в этом году достигла 48 процентов. Для многих россиян ежегодные посещения Петербурга становятся неотъемлемой частью жизни.Ведущие направления туризма в Петербурге – культурно-познавательный, семейный и деловой. Пользуются популярностью и такие виды туризма, как образовательный, медицинский, гастрономический и событийный.

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