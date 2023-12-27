https://ria.ru/20231227/peskov-1918451020.html

В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине

В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине - РИА Новости, 27.12.2023

В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине

Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:30

2023-12-27T14:30

2023-12-27T14:51

украина

киев

евросоюз

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о помощи Украине в размере 20 миллиардов.Он отметил, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.

https://ria.ru/20231225/vsu-1917836795.html

украина

киев

россия

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Наталья Макарова

украина, киев, евросоюз, дмитрий песков, россия