https://ria.ru/20231227/peskov-1918451020.html
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:30
2023-12-27T14:30
2023-12-27T14:51
украина
киев
евросоюз
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о помощи Украине в размере 20 миллиардов.Он отметил, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.
https://ria.ru/20231225/vsu-1917836795.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, евросоюз, дмитрий песков, россия
Украина, Киев, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
Песков: на Украине растет уровень коррупции, выделяемые деньги разворовываются