Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 27.12.2023 (обновлено: 14:51 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/peskov-1918451020.html
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:30
2023-12-27T14:51
украина
киев
евросоюз
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит&quot;, - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о помощи Украине в размере 20 миллиардов.Он отметил, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.
https://ria.ru/20231225/vsu-1917836795.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, евросоюз, дмитрий песков, россия
Украина, Киев, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине

Песков: на Украине растет уровень коррупции, выделяемые деньги разворовываются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о помощи Украине в размере 20 миллиардов.

Он отметил, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.
Вид на зимний Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве
25 декабря, 06:37
 
УкраинаКиевЕвросоюзДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала