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Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае

Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае - РИА Новости, 27.12.2023

Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае

В 2023-м Пермский край, по предварительным итогам, посетили более миллиона туристов, это рекорд, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Отлично отдохнуть здесь... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:03

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В 2023-м Пермский край, по предварительным итогам, посетили более миллиона туристов, это рекорд, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Отлично отдохнуть здесь можно в любое время года, в том числе зимой. Где покататься на горных лыжах и снегоходах, попробовать коми-пермяцкую кухню, пожить в тишине на природе, а еще отогреться душой и телом — в материале РИА Новости.Снежная сказка"Зимний отдых у нас — это захватывающий спуск с горы на лыжах или сноуборде, экскурсии по историческим местам и кристально чистый воздух", — говорит министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.Камни и столбы — так тут называют скалы и горы. Недалеко от Красновишерска над рекой Вишерой возвышаются Ветлан и Полюд. Согласно легенде, два друга-богатыря влюбились в прекрасную девушку и она не смогла выбрать. Они устроили битву, но никто не победил. И тогда молодые люди стали камнями, а красавица — рекой между ними.Летом туристы приплывают сюда на лодках, а потом поднимаются пешком. Зимой — другое дело. "Мы организовываем подъем наверх на снегоходах с санями. С собой берем вкусный таежный чай, чтобы гости не мерзли, пока восторгаются видами. Можем и пикник провести", — рассказывает гид Евгений Жданов.Подъем — 1000-1500 рублей с человека, если договариваться на месте. Если заказать экскурсию из Перми — в среднем 7500 рублей (зависит от программы).На вершине Полюда, на высоте 527 метров над уровнем моря, — визит-центр "Вишерский". Это первый горный приют края, где можно с комфортом переночевать.Другое популярное место — Усьвинские Столбы. На них любуются со смотровой площадки, куда тоже поднимают на снегоходах.Каменный город недалеко от поселка Усьва — это лабиринт из причудливого нагромождения скал. Туда через зимний лес ведет экотропа длиной около двух километров.В хрустальную сказку попадаешь на Мельничном ручье, который впадает в реку Чусовая напротив поселка Усть-Койва. Зимой вода, стекающая по скалам, превращается в сосульки разной формы. Невероятные фото гарантированы.Горнолыжный райЗа последние два года всесезонный курорт "Губаха" и горнолыжный комплекс "Такман" заметно улучшили сервис — во многом благодаря грантовой поддержке Министерства по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Полную реконструкцию провели и на всесезонном курорте "Белогорье". Помимо пяти горнолыжных спусков, здесь маршруты для катания на беговых лыжах, тюбингах, снегоходах и даже надувном драконе. Есть прокат оборудования, кафе и уютный отель.От курорта проложена тропа до Белогорского монастыря, который называют "уральским Афоном". Крестовоздвиженский собор, святой источник, купели, трапезная. Особенно красива обитель в снежном облачении."Не покидало ощущение, что попала в сказку. Прошлась по тропе до монастыря — какие виды! А ночью здесь звенящая тишина, такой я давно не слышала", — делится впечатлениями туристка Светлана Коноплева.Эксперты советуют бронировать жилье заранее, поскольку спрос большой. Впрочем, и выбор есть. "Экодомиков в северном стиле в Прикамье много: за год в регионе открылось более 20 глэмпингов", — отмечают в Минтуризма края.Популярны у туристов "Горы реки", "Хютте", "Филин", "Точка спокойствия", "Две сосны", "Холмистый", "Побег из города", домики на вершине горы Крестовой в Губахе, глэмпинг "Место силы" на территории гостевого комплекса "Ключи".Музеи и богиВ Губахе — "уральской Лапландии" — стоит посетить историко-краеведческий Музей КУБа, посвященный Кизеловскому угольному бассейну, искусству и культуре региона."Больше всего мне понравилась интерактивная экспозиция "День шахтера". Оказывается, мужчины подводили глаза для крутости — подражали шахтерам, у которых такой макияж был естественным. И как оригинально делали предложение! Просили у дамы сердца понести ее сумочку, если девица соглашалась — быть свадьбе", — рассказывает Коноплева.В самом северном городе края — Чердыни — музейный комплекс деревянного зодчества. Много экспонатов в пермском зверином стиле. Есть редкая икона с изображением святого Христофора с головой пса. И выставка "Пермские боги едут домой".Деревянная храмовая скульптура — один из символов края. До 1917-го практически во всех местных храмах такие неканоничные объекты культа часто почитались тайно, вопреки запрету РПЦ.После революции, когда имущество церкви активно уничтожалось, артефакты спасли ученые, объявив ценными образцами восточнохристианского искусства.Самая большая коллекция до последнего времени находилась в Пермской художественной галерее, но ее отправили на хранение в связи с переездом музея.Чердынь — еще и самый древний город Прикамья с сохранившейся купеческой застройкой. Это был край России — дальше только тайга. С высоты кремля "Троицкое городище" открываются завораживающие виды.ГастрономияЦентры гастротуризма — Кунгур, Кудымкар, Добрянка, Очер, Чердынь. Пирожки и суп с пистиками, картофельные шанежки, чердынские ушки и, конечно, посикунчики с разными начинками — местные специалитеты."Около 100 лет назад кто-то решил пожарить пельмени. Так и появились посикунчики. Это, пожалуй, самое известное блюдо края. Название народное, меткое. Когда их надкусываешь — брызгают соком", — объясняет гид Юлия Пивоварова.Посикунчики предлагают практически везде, а вот исключительно на коми-пермяцкой гастроистории специализируются несколько заведений. Например, музей-кафе "Пермская кухня" или кафе "Чоскыт Керку" (в переводе — "вкусный дом") в Перми.Рыболовный бренд края — хариус. А одно из популярных зимних развлечений — рыбалка.СтолицаПермь растянулась по берегам Камы на 50 километров.На благоустроенной набережной много кафе, детских и спортивных площадок. Наверняка ваше внимание привлечет и известный арт-объект "Счастье на за горами".Популярное зимнее развлечение — сноукайтинг, катание по застывшей Каме на горных лыжах за кайтом (воздушным змеем в виде паруса). Арендовать оборудование можно в кайт-школе, которых много в Перми. Здесь же предложат услуги инструктора.В самом центре, на эспланаде, построили огромный ледовый городок с горками, скульптурами, катком и торговыми павильонами. С 21 декабря по 13 января там пройдет Х Международный рождественский фестиваль.За здоровьемВ "Пермских термах" шесть бассейнов (три — под открытым небом), а также 17 саун и парных. Есть даже нефритовая и шунгитовая — для укрепления иммунитета.В термах "Тенториум" — четыре бассейна (один под открытым небом) и прополисная сауна, которая помогает при хронической усталости и стрессе, а также активизирует обмен веществ. А зал "Витаминное солнце" имитирует пляжный отдых.Семьям с детьми подойдет "Акватория", что в 30 километрах от столицы региона.Приехать в Пермь за впечатлениями очень просто — всего два часа полета из Москвы.Всю информацию о туристической инфраструктуре можно найти на официальном сайте visitperm.ru. Благодарим за помощь в написании материала Министерство по туризму Пермского края.

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https://ria.ru/20231211/abkhaziya-1914378255.html

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