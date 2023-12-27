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Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае - РИА Новости, 27.12.2023
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Туризм
 
08:00 27.12.2023 (обновлено: 08:03 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/perm-1917965009.html
Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае
Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае - РИА Новости, 27.12.2023
Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае
В 2023-м Пермский край, по предварительным итогам, посетили более миллиона туристов, это рекорд, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Отлично отдохнуть здесь... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:00
2023-12-27T08:03
туризм
маршруты - туризм
пермь
пермский край
отдых в россии
достопримечательности
куда поехать
туризм
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В 2023-м Пермский край, по предварительным итогам, посетили более миллиона туристов, это рекорд, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Отлично отдохнуть здесь можно в любое время года, в том числе зимой. Где покататься на горных лыжах и снегоходах, попробовать коми-пермяцкую кухню, пожить в тишине на природе, а еще отогреться душой и телом — в материале РИА Новости.Снежная сказка&quot;Зимний отдых у нас — это захватывающий спуск с горы на лыжах или сноуборде, экскурсии по историческим местам и кристально чистый воздух&quot;, — говорит министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.Камни и столбы — так тут называют скалы и горы. Недалеко от Красновишерска над рекой Вишерой возвышаются Ветлан и Полюд. Согласно легенде, два друга-богатыря влюбились в прекрасную девушку и она не смогла выбрать. Они устроили битву, но никто не победил. И тогда молодые люди стали камнями, а красавица — рекой между ними.Летом туристы приплывают сюда на лодках, а потом поднимаются пешком. Зимой — другое дело. "Мы организовываем подъем наверх на снегоходах с санями. С собой берем вкусный таежный чай, чтобы гости не мерзли, пока восторгаются видами. Можем и пикник провести", — рассказывает гид Евгений Жданов.Подъем — 1000-1500 рублей с человека, если договариваться на месте. Если заказать экскурсию из Перми — в среднем 7500 рублей (зависит от программы).На вершине Полюда, на высоте 527 метров над уровнем моря, — визит-центр "Вишерский". Это первый горный приют края, где можно с комфортом переночевать.Другое популярное место — Усьвинские Столбы. На них любуются со смотровой площадки, куда тоже поднимают на снегоходах.Каменный город недалеко от поселка Усьва — это лабиринт из причудливого нагромождения скал. Туда через зимний лес ведет экотропа длиной около двух километров.В хрустальную сказку попадаешь на Мельничном ручье, который впадает в реку Чусовая напротив поселка Усть-Койва. Зимой вода, стекающая по скалам, превращается в сосульки разной формы. Невероятные фото гарантированы.Горнолыжный райЗа последние два года всесезонный курорт "Губаха" и горнолыжный комплекс "Такман" заметно улучшили сервис — во многом благодаря грантовой поддержке Министерства по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Полную реконструкцию провели и на всесезонном курорте "Белогорье". Помимо пяти горнолыжных спусков, здесь маршруты для катания на беговых лыжах, тюбингах, снегоходах и даже надувном драконе. Есть прокат оборудования, кафе и уютный отель.От курорта проложена тропа до Белогорского монастыря, который называют "уральским Афоном". Крестовоздвиженский собор, святой источник, купели, трапезная. Особенно красива обитель в снежном облачении.&quot;Не покидало ощущение, что попала в сказку. Прошлась по тропе до монастыря — какие виды! А ночью здесь звенящая тишина, такой я давно не слышала&quot;, — делится впечатлениями туристка Светлана Коноплева.Эксперты советуют бронировать жилье заранее, поскольку спрос большой. Впрочем, и выбор есть. "Экодомиков в северном стиле в Прикамье много: за год в регионе открылось более 20 глэмпингов", — отмечают в Минтуризма края.Популярны у туристов "Горы реки", "Хютте", "Филин", "Точка спокойствия", "Две сосны", "Холмистый", "Побег из города", домики на вершине горы Крестовой в Губахе, глэмпинг "Место силы" на территории гостевого комплекса "Ключи".Музеи и богиВ Губахе — "уральской Лапландии" — стоит посетить историко-краеведческий Музей КУБа, посвященный Кизеловскому угольному бассейну, искусству и культуре региона."Больше всего мне понравилась интерактивная экспозиция "День шахтера". Оказывается, мужчины подводили глаза для крутости — подражали шахтерам, у которых такой макияж был естественным. И как оригинально делали предложение! Просили у дамы сердца понести ее сумочку, если девица соглашалась — быть свадьбе", — рассказывает Коноплева.В самом северном городе края — Чердыни — музейный комплекс деревянного зодчества. Много экспонатов в пермском зверином стиле. Есть редкая икона с изображением святого Христофора с головой пса. И выставка "Пермские боги едут домой".Деревянная храмовая скульптура — один из символов края. До 1917-го практически во всех местных храмах такие неканоничные объекты культа часто почитались тайно, вопреки запрету РПЦ.После революции, когда имущество церкви активно уничтожалось, артефакты спасли ученые, объявив ценными образцами восточнохристианского искусства.Самая большая коллекция до последнего времени находилась в Пермской художественной галерее, но ее отправили на хранение в связи с переездом музея.Чердынь — еще и самый древний город Прикамья с сохранившейся купеческой застройкой. Это был край России — дальше только тайга. С высоты кремля "Троицкое городище" открываются завораживающие виды.ГастрономияЦентры гастротуризма — Кунгур, Кудымкар, Добрянка, Очер, Чердынь. Пирожки и суп с пистиками, картофельные шанежки, чердынские ушки и, конечно, посикунчики с разными начинками — местные специалитеты."Около 100 лет назад кто-то решил пожарить пельмени. Так и появились посикунчики. Это, пожалуй, самое известное блюдо края. Название народное, меткое. Когда их надкусываешь — брызгают соком", — объясняет гид Юлия Пивоварова.Посикунчики предлагают практически везде, а вот исключительно на коми-пермяцкой гастроистории специализируются несколько заведений. Например, музей-кафе "Пермская кухня" или кафе "Чоскыт Керку" (в переводе — "вкусный дом") в Перми.Рыболовный бренд края — хариус. А одно из популярных зимних развлечений — рыбалка.СтолицаПермь растянулась по берегам Камы на 50 километров.На благоустроенной набережной много кафе, детских и спортивных площадок. Наверняка ваше внимание привлечет и известный арт-объект "Счастье на за горами".Популярное зимнее развлечение — сноукайтинг, катание по застывшей Каме на горных лыжах за кайтом (воздушным змеем в виде паруса). Арендовать оборудование можно в кайт-школе, которых много в Перми. Здесь же предложат услуги инструктора.В самом центре, на эспланаде, построили огромный ледовый городок с горками, скульптурами, катком и торговыми павильонами. С 21 декабря по 13 января там пройдет Х Международный рождественский фестиваль.За здоровьемВ "Пермских термах" шесть бассейнов (три — под открытым небом), а также 17 саун и парных. Есть даже нефритовая и шунгитовая — для укрепления иммунитета.В термах "Тенториум" — четыре бассейна (один под открытым небом) и прополисная сауна, которая помогает при хронической усталости и стрессе, а также активизирует обмен веществ. А зал "Витаминное солнце" имитирует пляжный отдых.Семьям с детьми подойдет "Акватория", что в 30 километрах от столицы региона.Приехать в Пермь за впечатлениями очень просто — всего два часа полета из Москвы.Всю информацию о туристической инфраструктуре можно найти на официальном сайте visitperm.ru. Благодарим за помощь в написании материала Министерство по туризму Пермского края.
https://ria.ru/20231219/murmansk-1916508683.html
https://ria.ru/20231207/suzdal-1914169874.html
https://ria.ru/20231211/abkhaziya-1914378255.html
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маршруты - туризм, пермь, пермский край, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Пермь, Пермский край, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, Туризм
Впечатления через край. Что делать зимой в Пермском крае

Губернатор Махонин: турпоток в Пермский край составит более миллиона гостей

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped imageЗдание Пермского академического Театра-Театра на эспланаде в Перми
Здание Пермского академического Театра-Театра на эспланаде в Перми - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В 2023-м Пермский край, по предварительным итогам, посетили более миллиона туристов, это рекорд, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Отлично отдохнуть здесь можно в любое время года, в том числе зимой. Где покататься на горных лыжах и снегоходах, попробовать коми-пермяцкую кухню, пожить в тишине на природе, а еще отогреться душой и телом — в материале РИА Новости.

Снежная сказка

«

"Зимний отдых у нас — это захватывающий спуск с горы на лыжах или сноуборде, экскурсии по историческим местам и кристально чистый воздух", — говорит министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.

Камни и столбы — так тут называют скалы и горы. Недалеко от Красновишерска над рекой Вишерой возвышаются Ветлан и Полюд. Согласно легенде, два друга-богатыря влюбились в прекрасную девушку и она не смогла выбрать. Они устроили битву, но никто не победил. И тогда молодые люди стали камнями, а красавица — рекой между ними.
Летом туристы приплывают сюда на лодках, а потом поднимаются пешком. Зимой — другое дело. "Мы организовываем подъем наверх на снегоходах с санями. С собой берем вкусный таежный чай, чтобы гости не мерзли, пока восторгаются видами. Можем и пикник провести", — рассказывает гид Евгений Жданов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Телевышка на вершине горы Полюдов Камень в Пермском крае

Телевышка на вершине горы Полюдов камень в Пермском крае

Телевышка на вершине горы Полюдов Камень в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Отвесная скала под названием Камень Говорливый на правом берегу реки Вишеры рядом с поселком Вишерогорск в Пермском крае

Скала Камень Говорливый на правом берегу реки Вишера рядом с поселком Вишерогорск в Пермском крае

Отвесная скала под названием Камень Говорливый на правом берегу реки Вишеры рядом с поселком Вишерогорск в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае

Снегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3

Телевышка на вершине горы Полюдов Камень в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Отвесная скала под названием Камень Говорливый на правом берегу реки Вишеры рядом с поселком Вишерогорск в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
Подъем — 1000-1500 рублей с человека, если договариваться на месте. Если заказать экскурсию из Перми — в среднем 7500 рублей (зависит от программы).
На вершине Полюда, на высоте 527 метров над уровнем моря, — визит-центр "Вишерский". Это первый горный приют края, где можно с комфортом переночевать.
Другое популярное место — Усьвинские Столбы. На них любуются со смотровой площадки, куда тоже поднимают на снегоходах.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Огромный каменный массив Усьвинские Столбы на правом берегу реки Усьвы в Пермском крае. В центре — Чертов Палец. Это отдельно стоящая скала высотой 70 метров

Огромный каменный массив Усьвинские столбы на правом берегу реки Усьвы в Пермском крае. В центре - Чертов Палец. Это отдельно стоящая скала, похожая на палец гиганта, имея высоту 70 метров

Огромный каменный массив Усьвинские Столбы на правом берегу реки Усьвы в Пермском крае. В центре — Чертов Палец. Это отдельно стоящая скала высотой 70 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Фото : Андрей Белавин

Вид на Усьвинские Столбы со смотровой площадки

Вид на Усьвинские столбы со смотровой площадки

Вид на Усьвинские Столбы со смотровой площадки

© Фото : Андрей Белавин
2 из 3
© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav Lozhkin

Усьвинские Столбы

Усьвинские столбы

Усьвинские Столбы

© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav Lozhkin
3 из 3

Огромный каменный массив Усьвинские Столбы на правом берегу реки Усьвы в Пермском крае. В центре — Чертов Палец. Это отдельно стоящая скала высотой 70 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вид на Усьвинские Столбы со смотровой площадки

© Фото : Андрей Белавин
2 из 3

Усьвинские Столбы

© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav Lozhkin
3 из 3
Каменный город недалеко от поселка Усьва — это лабиринт из причудливого нагромождения скал. Туда через зимний лес ведет экотропа длиной около двух километров.
В хрустальную сказку попадаешь на Мельничном ручье, который впадает в реку Чусовая напротив поселка Усть-Койва. Зимой вода, стекающая по скалам, превращается в сосульки разной формы. Невероятные фото гарантированы.
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Север слезам не верит". Зачем туристы едут в Мурманск и Заполярье
19 декабря, 08:00

Горнолыжный рай

За последние два года всесезонный курорт "Губаха" и горнолыжный комплекс "Такман" заметно улучшили сервис — во многом благодаря грантовой поддержке Министерства по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой 471,3 метра

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой в 471,3 метра

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой 471,3 метра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Арт-объект "Счастье в горах" на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

Арт-объект Счастье в горах на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае

Арт-объект "Счастье в горах" на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сноубордисты и лыжники на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

Сноубордисты и лыжники на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае

Сноубордисты и лыжники на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Отель "Долина" в Губахе

Отель Долина в Губахе

Отель "Долина" в Губахе

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой 471,3 метра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4

Арт-объект "Счастье в горах" на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сноубордисты и лыжники на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4

Отель "Долина" в Губахе

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Полную реконструкцию провели и на всесезонном курорте "Белогорье". Помимо пяти горнолыжных спусков, здесь маршруты для катания на беговых лыжах, тюбингах, снегоходах и даже надувном драконе. Есть прокат оборудования, кафе и уютный отель.
От курорта проложена тропа до Белогорского монастыря, который называют "уральским Афоном". Крестовоздвиженский собор, святой источник, купели, трапезная. Особенно красива обитель в снежном облачении.
«

"Не покидало ощущение, что попала в сказку. Прошлась по тропе до монастыря — какие виды! А ночью здесь звенящая тишина, такой я давно не слышала", — делится впечатлениями туристка Светлана Коноплева.

CC BY-SA 3.0 / Ted.ns / Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь
Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь
Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь
CC BY-SA 3.0 / Ted.ns /
1 из 5
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белогорский мужской монастырь (Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь) в Пермском крае

Белогорский мужской монастырь (Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь) в Пермском крае

Белогорский мужской монастырь (Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь) в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваКрестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваКрестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваШаньги с картофелем в трапезной Белогорского монастыря
Шаньги с картофелем в трапезной Белогорского монастыря
Шаньги с картофелем в трапезной Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь
CC BY-SA 3.0 / Ted.ns /
1 из 5

Белогорский мужской монастырь (Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь) в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 5
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Шаньги с картофелем в трапезной Белогорского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Эксперты советуют бронировать жилье заранее, поскольку спрос большой. Впрочем, и выбор есть. "Экодомиков в северном стиле в Прикамье много: за год в регионе открылось более 20 глэмпингов", — отмечают в Минтуризма края.
Популярны у туристов "Горы реки", "Хютте", "Филин", "Точка спокойствия", "Две сосны", "Холмистый", "Побег из города", домики на вершине горы Крестовой в Губахе, глэмпинг "Место силы" на территории гостевого комплекса "Ключи".
Дед Мороз в санях на улице Суздаля - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Новогодней столице России — тысяча лет. Что ждет туристов зимой в Суздале
7 декабря, 08:00

Музеи и боги

В Губахе — "уральской Лапландии" — стоит посетить историко-краеведческий Музей КУБа, посвященный Кизеловскому угольному бассейну, искусству и культуре региона.
"Больше всего мне понравилась интерактивная экспозиция "День шахтера". Оказывается, мужчины подводили глаза для крутости — подражали шахтерам, у которых такой макияж был естественным. И как оригинально делали предложение! Просили у дамы сердца понести ее сумочку, если девица соглашалась — быть свадьбе", — рассказывает Коноплева.
© Фото : Светлана ДавыдоваЭкспонат музея в Чердыни
Экспонат музея в Чердыни
Экспонат музея в Чердыни
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Предметы в пермском зверином стиле в музее Чердыни

Предметы в Пермском зверином стиле в музее Чердыни

Предметы в пермском зверином стиле в музее Чердыни

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваГимназический класс в музее в Чердыни
Гимназический класс в музее в Чердыни
Гимназический класс в музее в Чердыни
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Экспонат музея в Чердыни
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Предметы в пермском зверином стиле в музее Чердыни

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Гимназический класс в музее в Чердыни
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
В самом северном городе края — Чердыни — музейный комплекс деревянного зодчества. Много экспонатов в пермском зверином стиле. Есть редкая икона с изображением святого Христофора с головой пса. И выставка "Пермские боги едут домой".
Деревянная храмовая скульптура — один из символов края. До 1917-го практически во всех местных храмах такие неканоничные объекты культа часто почитались тайно, вопреки запрету РПЦ.
© Фото : Светлана Давыдова"Пермские боги" в музее Чердыни
Пермские боги в музее Чердыни - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Светлана Давыдова
"Пермские боги" в музее Чердыни
После революции, когда имущество церкви активно уничтожалось, артефакты спасли ученые, объявив ценными образцами восточнохристианского искусства.
Самая большая коллекция до последнего времени находилась в Пермской художественной галерее, но ее отправили на хранение в связи с переездом музея.
© Фото : Светлана ДавыдоваИисус в темнице в Пермской художественной галерее
Иисус в темнице в Пермской художественной галерее
Иисус в темнице в Пермской художественной галерее
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваГоворят, святой Николай Можайский до сих пор исполняет желания. Экспонат Пермской художественной галереи
Говорят, святой Николай Можайский до сих пор исполняет желания. Экспонат Пермской художественной галереи
Говорят, святой Николай Можайский до сих пор исполняет желания. Экспонат Пермской художественной галереи
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

"Пермские боги" в Пермской художественной галерее

Пермские Боги в Пермской художественной галерее

"Пермские боги" в Пермской художественной галерее

© Фото : Светлана Давыдова
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Иисус в темнице в Пермской художественной галерее
© Фото : Светлана Давыдова
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Говорят, святой Николай Можайский до сих пор исполняет желания. Экспонат Пермской художественной галереи
© Фото : Светлана Давыдова
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"Пермские боги" в Пермской художественной галерее

© Фото : Светлана Давыдова
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Чердынь — еще и самый древний город Прикамья с сохранившейся купеческой застройкой. Это был край России — дальше только тайга. С высоты кремля "Троицкое городище" открываются завораживающие виды.

Гастрономия

Центры гастротуризма — Кунгур, Кудымкар, Добрянка, Очер, Чердынь. Пирожки и суп с пистиками, картофельные шанежки, чердынские ушки и, конечно, посикунчики с разными начинками — местные специалитеты.
© Фото : Светлана Давыдова

Посикунчики в ресторане "Аура" в Перми

Посикунчики в ресторане Аура в Перми

Посикунчики в ресторане "Аура" в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана Давыдова

Брускетты с пистиками в ресторане "Аура"

Брускеты с пистиками в ресторане Аура

Брускетты с пистиками в ресторане "Аура"

© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваАвторский десерт в ресторане Hound в Перми
Авторский десерт в ресторане Hound в Перми
Авторский десерт в ресторане Hound в Перми
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Посикунчики в ресторане "Аура" в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Брускетты с пистиками в ресторане "Аура"

© Фото : Светлана Давыдова
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Авторский десерт в ресторане Hound в Перми
© Фото : Светлана Давыдова
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"Около 100 лет назад кто-то решил пожарить пельмени. Так и появились посикунчики. Это, пожалуй, самое известное блюдо края. Название народное, меткое. Когда их надкусываешь — брызгают соком", — объясняет гид Юлия Пивоварова.
Посикунчики предлагают практически везде, а вот исключительно на коми-пермяцкой гастроистории специализируются несколько заведений. Например, музей-кафе "Пермская кухня" или кафе "Чоскыт Керку" (в переводе — "вкусный дом") в Перми.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми
Экскурсовод демонстрирует Посикунчики в кафе-музее Пермская кухня в Перми - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми
Рыболовный бренд края — хариус. А одно из популярных зимних развлечений — рыбалка.

Столица

Пермь растянулась по берегам Камы на 50 километров.
© iStock.com / Евгений ХаритоновВид на промышленную зону в Перми
Вид на промышленную зону в Перми
Вид на промышленную зону в Перми
© iStock.com / Евгений Харитонов
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© Фото : Светлана ДавыдоваЗемлячок Лукьян на набережной Камы желает соли нашему дому
Землячок Лукьян на набережной Камы желает соли нашему дому
Землячок Лукьян на набережной Камы желает соли нашему дому
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваПамятник "Пермяк — соленые уши"
Памятник Пермяк — соленые уши
Памятник "Пермяк — соленые уши"
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Женщина с ребенком проходят мимо особняка Токаревой в Перми

Женщина с ребенком проходят мимо особняка Токаревой в Перми

Женщина с ребенком проходят мимо особняка Токаревой в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 4
Вид на промышленную зону в Перми
© iStock.com / Евгений Харитонов
1 из 4
Землячок Лукьян на набережной Камы желает соли нашему дому
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Памятник "Пермяк — соленые уши"
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Женщина с ребенком проходят мимо особняка Токаревой в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 4
На благоустроенной набережной много кафе, детских и спортивных площадок. Наверняка ваше внимание привлечет и известный арт-объект "Счастье на за горами".
Популярное зимнее развлечение — сноукайтинг, катание по застывшей Каме на горных лыжах за кайтом (воздушным змеем в виде паруса). Арендовать оборудование можно в кайт-школе, которых много в Перми. Здесь же предложат услуги инструктора.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Камы в Перми
Арт-объект Счастье не за горами на набережной реки Кама в Перми - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Арт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Камы в Перми
В самом центре, на эспланаде, построили огромный ледовый городок с горками, скульптурами, катком и торговыми павильонами. С 21 декабря по 13 января там пройдет Х Международный рождественский фестиваль.

За здоровьем

В "Пермских термах" шесть бассейнов (три — под открытым небом), а также 17 саун и парных. Есть даже нефритовая и шунгитовая — для укрепления иммунитета.
В термах "Тенториум" — четыре бассейна (один под открытым небом) и прополисная сауна, которая помогает при хронической усталости и стрессе, а также активизирует обмен веществ. А зал "Витаминное солнце" имитирует пляжный отдых.
© Фото : Светлана ДавыдоваТермы "Тенториум" в Перми
Термы Тенториум в Перми
Термы "Тенториум" в Перми
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана Давыдова

Термы в Перми

Термы Тенториум в Перми

Термы в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Территория терм в Перми

Термы Тенториум в Перми

Территория терм в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Термы "Тенториум" в Перми
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Термы в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3

Территория терм в Перми

© Фото : Светлана Давыдова
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Семьям с детьми подойдет "Акватория", что в 30 километрах от столицы региона.
Приехать в Пермь за впечатлениями очень просто — всего два часа полета из Москвы.
Всю информацию о туристической инфраструктуре можно найти на официальном сайте visitperm.ru. Благодарим за помощь в написании материала Министерство по туризму Пермского края.
Сбор мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой
11 декабря, 08:00
 
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