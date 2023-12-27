https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере

Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере - РИА Новости, 27.12.2023

Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере

Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере и передача своих знаний и опыта от сердца к сердцу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:02

2023-12-27T19:02

2023-12-27T19:02

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере и передача своих знаний и опыта от сердца к сердцу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уже говорил об этом, это звучало неоднократно, и хочу повторить еще раз: наставничество – это благородная миссия, педагогика, воспитание, но нет ничего более яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере. Это самое главное", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Президент поблагодарил присутствовавших на заседании участников СВО и пожелал им успехов в той миссии, которую они выполняют в боевых условиях, и в том пути, который "изберут для себя по воспитанию будущих поколений".

https://ria.ru/20231227/smysl-1918545789.html

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общество, россия, владимир путин