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Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере - РИА Новости, 27.12.2023
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19:02 27.12.2023
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Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере
Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере - РИА Новости, 27.12.2023
Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере
Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере и передача своих знаний и опыта от сердца к сердцу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:02
2023-12-27T19:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере и передача своих знаний и опыта от сердца к сердцу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уже говорил об этом, это звучало неоднократно, и хочу повторить еще раз: наставничество – это благородная миссия, педагогика, воспитание, но нет ничего более яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере. Это самое главное", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Президент поблагодарил присутствовавших на заседании участников СВО и пожелал им успехов в той миссии, которую они выполняют в боевых условиях, и в том пути, который "изберут для себя по воспитанию будущих поколений".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере

Путин: нет ничего эффективнее, чем передача своих знаний от сердца к сердцу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере и передача своих знаний и опыта от сердца к сердцу, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Уже говорил об этом, это звучало неоднократно, и хочу повторить еще раз: наставничество – это благородная миссия, педагогика, воспитание, но нет ничего более яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере. Это самое главное", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Президент поблагодарил присутствовавших на заседании участников СВО и пожелал им успехов в той миссии, которую они выполняют в боевых условиях, и в том пути, который "изберут для себя по воспитанию будущих поколений".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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