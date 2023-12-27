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В МИД России прокомментировали действия США против "Арктик СПГ 2"

В МИД России прокомментировали действия США против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 27.12.2023

В МИД России прокомментировали действия США против "Арктик СПГ 2"

Действия США в отношении "Арктик СПГ 2" бьют по мировой энергетической безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:12

2023-12-27T12:12

2023-12-27T12:36

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Действия США в отношении "Арктик СПГ 2" бьют по мировой энергетической безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Ситуация вокруг "Арктик СПГ 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который на словах говорит о необходимости соблюдения этой безопасности, на самом деле преследует свои собственные корыстные интересы, пытается вытеснить бизнес-конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, "такие шаги ведут лишь к усложнению цепочек поставок и удорожанию энергоресурсов для конечного потребителя".Также Захарова отметила, что РФ и КНР будут развивать энергосотрудничество, несмотря на санкции против "Арктик СПГ 2".По ее словам, сотрудничество в энергетической сфере является одной из важнейших составляющих отношений РФ с Китаем. Она отметила, что "ряд западных стран стремится за счет применения абсолютно нелегитимных односторонних ограничений помешать развитию энергетического партнерства между Россией и Китаем, добиться для себя нерыночными методами несправедливых преимуществ"."Мы считаем подобные действия категорически неприемлемыми, тем более в отношении таких крупных международных гражданских проектов, как "Арктик СПГ 2", которые влияют на энергобалансы многих государств. Мы убеждены, что российско-китайское энергетическое взаимодействие в сфере энергетики будет укрепляться", - сказала Захарова в ходе брифинга.Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%."Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html

https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html

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россия, китай, сша, мария захарова, арктик спг - 2, в мире