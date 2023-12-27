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Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 27.12.2023
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05:00 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/otvet-1918350129.html
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 27.12.2023
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому
Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО, рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:00
2023-12-27T05:00
в мире
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валерий чалый
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО, рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу "Прямой".&quot;Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, &lt;...&gt;, США и Германия, они негативные. В плане того, что: &quot;Не претендуйте сейчас на приглашение (в НАТО. — Примю ред.) в Вашингтоне (на грядущем саммите НАТО. — Прим. ред.)&quot;. Приблизительно так говорят нашей власти&quot;, — поделился бывший дипломат.По мнению Чалого, шансы Киева на членство в организации в ближайшее время очень малы. Экс-посол предположил, что Украине не стоит ожидать кардинального изменения в позиции США и союзников.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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в мире, украина, сша, германия, валерий чалый, нато
В мире, Украина, США, Германия, Валерий Чалый, НАТО
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому

Экс-посол Украины Чалый: Киеву непублично сообщают, что не ждут в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО, рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
«

"Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, <...>, США и Германия, они негативные. В плане того, что: "Не претендуйте сейчас на приглашение (в НАТО. — Примю ред.) в Вашингтоне (на грядущем саммите НАТО. — Прим. ред.)". Приблизительно так говорят нашей власти", — поделился бывший дипломат.

По мнению Чалого, шансы Киева на членство в организации в ближайшее время очень малы. Экс-посол предположил, что Украине не стоит ожидать кардинального изменения в позиции США и союзников.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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В миреУкраинаСШАГерманияВалерий ЧалыйНАТО
 
 
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