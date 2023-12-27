https://ria.ru/20231227/otvet-1918350129.html

Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому

Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому - РИА Новости, 27.12.2023

Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому

Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО, рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

в мире

украина

сша

германия

валерий чалый

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО, рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, <...>, США и Германия, они негативные. В плане того, что: "Не претендуйте сейчас на приглашение (в НАТО. — Примю ред.) в Вашингтоне (на грядущем саммите НАТО. — Прим. ред.)". Приблизительно так говорят нашей власти", — поделился бывший дипломат.По мнению Чалого, шансы Киева на членство в организации в ближайшее время очень малы. Экс-посол предположил, что Украине не стоит ожидать кардинального изменения в позиции США и союзников.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, германия, валерий чалый, нато