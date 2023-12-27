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Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы
Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы - РИА Новости, 27.12.2023
Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы
Заполняемость отелей в Москве вырастала в дни крупных мероприятий на 14 процентов, самый высокий показатель был зафиксирован летом во время урбанистического... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:23
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2023-12-27T12:23
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заполняемость отелей в Москве вырастала в дни крупных мероприятий на 14 процентов, самый высокий показатель был зафиксирован летом во время урбанистического форума и выходных в честь Дня России, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "По данным Мостуризма, в 2023 году средняя загрузка городских отелей достигала пика именно в дни проведения крупных мероприятий. В такие периоды ее рост составлял до 14 процентов", — говорится в сообщении. Самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц во время масштабных мероприятий был зафиксирован летом. Во время XII Московского урбанистического форума и длинных выходных в честь Дня России он достигал 89 процентов.Отмечается, что отели были загружены также в ноябре во время открытия Международной выставки-форума "Россия". Благодаря такой насыщенной событийной повестке сезонный поток гостей в отелях Москвы вырос по сравнению с 2022 годом, а некоторые показатели обогнали доковидные.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Отели
Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы
Загрузка отелей Москвы в дни крупных мероприятий увеличивалась на 14 процентов