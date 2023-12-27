https://ria.ru/20231227/oteli-1918363515.html

Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы

Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы - РИА Новости, 27.12.2023

Власти рассказали, как растет заполняемость отелей Москвы

Заполняемость отелей в Москве вырастала в дни крупных мероприятий на 14 процентов, самый высокий показатель был зафиксирован летом во время урбанистического... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:23

2023-12-27T12:23

2023-12-27T12:23

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

москва

отели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855175354_0:139:3004:1829_1920x0_80_0_0_10295e96511aca99d87ea3de58a49c1e.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заполняемость отелей в Москве вырастала в дни крупных мероприятий на 14 процентов, самый высокий показатель был зафиксирован летом во время урбанистического форума и выходных в честь Дня России, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "По данным Мостуризма, в 2023 году средняя загрузка городских отелей достигала пика именно в дни проведения крупных мероприятий. В такие периоды ее рост составлял до 14 процентов", — говорится в сообщении. Самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц во время масштабных мероприятий был зафиксирован летом. Во время XII Московского урбанистического форума и длинных выходных в честь Дня России он достигал 89 процентов.Отмечается, что отели были загружены также в ноябре во время открытия Международной выставки-форума "Россия". Благодаря такой насыщенной событийной повестке сезонный поток гостей в отелях Москвы вырос по сравнению с 2022 годом, а некоторые показатели обогнали доковидные.

https://ria.ru/20231227/otel-1918117525.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, москва, отели