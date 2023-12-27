https://ria.ru/20231227/otdykh-1918364018.html

Врачи дали советы по питанию во время путешествия в жаркие страны

Врачи дали советы по питанию во время путешествия в жаркие страны - РИА Новости, 27.12.2023

Врачи дали советы по питанию во время путешествия в жаркие страны

Взрослым и детям, решившим провести новогодние и рождественские праздники за границей, в жарких странах, не рекомендуется в первые три дня дегустировать новые... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:01

2023-12-27T09:01

2023-12-27T09:01

туризм

общество

таиланд

московская область (подмосковье)

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915548223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89f5cc8dfc8877929b667d0d6138cf74.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Взрослым и детям, решившим провести новогодние и рождественские праздники за границей, в жарких странах, не рекомендуется в первые три дня дегустировать новые блюда, лучше позволить своему организму сначала адаптироваться к изменившейся среде, считают опрошенные РИА Новости врачи. "Как детям, так и взрослым не рекомендуется в первые три дня дегустировать новые блюда, то есть надо сначала дать организму отдохнуть, привыкнуть, адаптироваться, а потом уже как бы пытаться начинать прием разнообразных блюд в соответствии с территорией, на которой ты находишься, всяких экзотических блюд. То есть не так, что ты приехала и в первый же день в Таиланде попробовала земляных червей, не знаю, каких-то там дождевых", - отметила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Врач рассказала, что в путешествии взрослые акклиматизацию переносят легче чем дети, при этом тяжесть адаптации у детей зависит от возраста: чем старше ребенок, тем легче он переносит изменения внешних факторов, таких как длительность светового дня, влажность, освещенность. Тен рекомендует готовить детей к смене часового пояса за неделю до перелета в другую страну и предварительно давать им как можно лучше высыпаться. "Нужно обеспечить полноценное высыпание ребенка в течение дня, по возможности обеспечить его ранним засыпанием и проведением дневного сна независимо от того, какого возраста этот ребенок, даже если он школьник и уже давно не спит в обед", - сказала собеседник. Перед поездкой на отдых важно собрать не только аптечку первой помощи, но и другие основные лекарства (например, обезболивающие, средства от аллергии, препараты для контроля хронических заболеваний). При этом необходимо убедиться, что эти лекарства совместимы с вашим здоровьем и не вызывают побочных эффектов при приеме с местными препаратами, рассказал врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская КБ" Рамил Шахвеледов. "В южных странах солнце может быть очень агрессивным, поэтому обязательно защищайте кожу от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и носите одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы избежать ожогов. Всегда пейте только бутилированную воду и избегайте употребления водопроводной воды. Это поможет предотвратить различные кишечные инфекции", - сказал Шахвеледов.

https://ria.ru/20231219/vetnam-1916511211.html

https://ria.ru/20231201/turtsiya-1913000326.html

таиланд

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, таиланд, московская область (подмосковье), новый год