https://ria.ru/20231227/ostrov-1918514062.html

МКАО "Яндекс" завершила регистрацию в САР острова Октябрьский

МКАО "Яндекс" завершила регистрацию в САР острова Октябрьский - РИА Новости, 27.12.2023

МКАО "Яндекс" завершила регистрацию в САР острова Октябрьский

Компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:15

2023-12-27T17:15

2023-12-27T17:50

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, свидетельствуют данные реестра САР."26 декабря 2023 года международная компания акционерное общество "Яндекс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", - указывается в реестре.В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили: "Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица – необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний".По данным на 17.30 мск акции "Яндекса" на Мосбирже росли в цене на 3,38%."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V., ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.В мае этого года компания сообщала, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.Банк России 25 декабря 2023 года зарегистрировал привилегированные акции двух типов - "А" и "Б", а также обыкновенные акции МКАО "Яндекс".

https://ria.ru/20231226/yandeks-1918223595.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

октябрьский, яндекс, экономика