https://ria.ru/20231227/osmotry-1918588528.html

Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом - РИА Новости, 27.12.2023

Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Минздрав России предлагает изменить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 лет на 13, соответствующий... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:06

2023-12-27T23:06

2023-12-27T23:06

общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минздрав России предлагает изменить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 лет на 13, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в графу "Осмотры врачами-специалистами" приложения № 1 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних... следующие изменения: в пункте 27 после позиции "Офтальмолог" дополнить позицией "Акушер-гинеколог (в отношении девочек)", - говорится в документе. В настоящее время порядком проведения медосмотров предусмотрено проведение осмотра акушером-гинекологом девочек в 14 лет. При этом, как отмечается в пояснительной записке к документу, в условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение осмотров акушером-гинекологом, изменив возраст осмотра с 14 на 13 лет.

https://ria.ru/20220611/zdorove-1794718482.html

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