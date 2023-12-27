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Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в новых регионах - РИА Новости, 27.12.2023
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13:15 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/opyt-1918425931.html
Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в новых регионах
Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в новых регионах - РИА Новости, 27.12.2023
Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в новых регионах
Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников считает, что в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:15
2023-12-27T13:15
россия
украина
украинская православная церковь
сергей мельников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников считает, что в освобожденных от киевского режима регионах Украины будет применен опыт строительства государственно-конфессиональных отношений в РФ, обеспечения религиозных свобод для граждан. "Есть уже определенный опыт. Во-первых, тридцатилетний опыт строительства государственно -конфессиональных отношений в Российской Федерации. (...) Я думаю, что перспектива как раз в том, что российская модель будет успешно применена на тех территориях, которые будут освобождены от киевского режима", - рассказал Мельников в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной религиозным гонениям на Украине. Мельников подчеркнул, что в постсоветское время в России появились институты, которых не было в СССР. "Это и военные священники, и преподавание религиозных культур в школе, и конструирование духовного образования, и широкая поддержка социальной деятельности различных религиозных организаций. Эта модель достаточно успешно применяется на тех территориях, которые были освобождены от киевского режима и перешли под юрисдикцию РФ", - сказал Мельников. Монография "Хроника "черного десятилетия". Религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг.", созданная российскими учеными, была представлена на пресс-конференции. Она охватывает период с 2014 года. Она посвящена длящимся уже целое десятилетие гонениям на православных верующих Украины, угнетенному положению Украинской православной церкви. Украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
https://ria.ru/20231225/putin-1917963514.html
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россия, украина, украинская православная церковь, сергей мельников
Россия, Украина, Украинская православная церковь, Сергей Мельников
Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в новых регионах

Эксперт: опыт в обеспечении религиозных свобод применят в освобожденных регионах

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников считает, что в освобожденных от киевского режима регионах Украины будет применен опыт строительства государственно-конфессиональных отношений в РФ, обеспечения религиозных свобод для граждан.
"Есть уже определенный опыт. Во-первых, тридцатилетний опыт строительства государственно -конфессиональных отношений в Российской Федерации. (...) Я думаю, что перспектива как раз в том, что российская модель будет успешно применена на тех территориях, которые будут освобождены от киевского режима", - рассказал Мельников в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной религиозным гонениям на Украине.
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Мельников подчеркнул, что в постсоветское время в России появились институты, которых не было в СССР. "Это и военные священники, и преподавание религиозных культур в школе, и конструирование духовного образования, и широкая поддержка социальной деятельности различных религиозных организаций. Эта модель достаточно успешно применяется на тех территориях, которые были освобождены от киевского режима и перешли под юрисдикцию РФ", - сказал Мельников.
Монография "Хроника "черного десятилетия". Религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг.", созданная российскими учеными, была представлена на пресс-конференции. Она охватывает период с 2014 года. Она посвящена длящимся уже целое десятилетие гонениям на православных верующих Украины, угнетенному положению Украинской православной церкви.
Украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
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РоссияУкраинаУкраинская православная церковьСергей Мельников
 
 
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