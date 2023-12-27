https://ria.ru/20231227/opros-1918571969.html

Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении

Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении - РИА Новости, 27.12.2023

Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении

Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:40

2023-12-27T20:40

2023-12-27T20:49

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хмельницкий (город)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы". Согласно информации на сайте фонда, опрос проводился с 8 по 15 декабря 2023 года и проходил методом личного опроса в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. Сообщается, что было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет. Заявляется, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В отчете, опубликованном на сайте фонда, говорится, что с февраля 2022 года "доля граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении", - говорится . Также сообщается о серьезном снижении веры в возможность государства преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. С пикового значения в 49% декабре 2022 года, к настоящему времени доля "оптимистов" упала до 32,2%.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917727274.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), черновицкая область