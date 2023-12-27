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Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении - РИА Новости, 27.12.2023
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20:40 27.12.2023 (обновлено: 20:49 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/opros-1918571969.html
Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении
Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении
Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:40
2023-12-27T20:49
в мире
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы". Согласно информации на сайте фонда, опрос проводился с 8 по 15 декабря 2023 года и проходил методом личного опроса в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. Сообщается, что было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет. Заявляется, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В отчете, опубликованном на сайте фонда, говорится, что с февраля 2022 года "доля граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении", - говорится . Также сообщается о серьезном снижении веры в возможность государства преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. С пикового значения в 49% декабре 2022 года, к настоящему времени доля "оптимистов" упала до 32,2%.
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украина
хмельницкий (город)
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4.7
96
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60
353
60
в мире, украина, хмельницкий (город), черновицкая область
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Черновицкая область
Опрос: треть украинцев считают, что события идут в неверном направлении

Опрос: менее половины украинцев верят, что события идут в правильном направлении

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы".
Согласно информации на сайте фонда, опрос проводился с 8 по 15 декабря 2023 года и проходил методом личного опроса в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. Сообщается, что было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет. Заявляется, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
В отчете, опубликованном на сайте фонда, говорится, что с февраля 2022 года "доля граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении", - говорится .
Также сообщается о серьезном снижении веры в возможность государства преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. С пикового значения в 49% декабре 2022 года, к настоящему времени доля "оптимистов" упала до 32,2%.
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