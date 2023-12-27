https://ria.ru/20231227/olive-1918365955.html
Опрос: оливье остается главным блюдом Нового года
Опрос: оливье остается главным блюдом Нового года - РИА Новости, 27.12.2023
Опрос: оливье остается главным блюдом Нового года
Оливье остается главным блюдом Нового года, на второй позиции, но тоже являясь весьма популярной, расположилась селедка под шубой, следует из материалов... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:12
2023-12-27T09:12
2023-12-27T09:12
общество
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оливье остается главным блюдом Нового года, на второй позиции, но тоже являясь весьма популярной, расположилась селедка под шубой, следует из материалов Россельхозбанка (есть у РИА Новости). Банк опросил одну тысячу человек во всех регионах РФ в возрасте от 21 года: согласно результатам, первое место в гастрономическом рейтинге занял салат оливье. "39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо - селедка под шубой", - говорится в материалах. Но холодных закусок может оказаться недостаточно, поэтому 14% не представляют праздничное застолье без горячей еды - например, запечённого мяса или птицы. Угощению в виде бутербродов с рыбой или икрой отдают предпочтение 11% респондентов, остальные же 3% затруднились назвать главное новогоднее блюдо. Аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" в середине декабря подсчитали для РИА Новости, что для приготовления оливье в среднем придется потратить 545,6 рубля, а покупка ингредиентов для селедки под шубой обойдется в 327,8 рубля.
https://radiosputnik.ru/20231226/zhelaniya-1918324045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год
Опрос: оливье остается главным блюдом Нового года
По данным опроса, 39 процентов россиян считают оливье главой новогоднего стола
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оливье остается главным блюдом Нового года, на второй позиции, но тоже являясь весьма популярной, расположилась селедка под шубой, следует из материалов Россельхозбанка (есть у РИА Новости).
Банк опросил одну тысячу человек во всех регионах РФ в возрасте от 21 года: согласно результатам, первое место в гастрономическом рейтинге занял салат оливье. "39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо - селедка под шубой", - говорится в материалах.
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Но холодных закусок может оказаться недостаточно, поэтому 14% не представляют праздничное застолье без горячей еды - например, запечённого мяса или птицы. Угощению в виде бутербродов с рыбой или икрой отдают предпочтение 11% респондентов, остальные же 3% затруднились назвать главное новогоднее блюдо.
Аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" в середине декабря подсчитали для РИА Новости, что для приготовления оливье в среднем придется потратить 545,6 рубля, а покупка ингредиентов для селедки под шубой обойдется в 327,8 рубля.
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