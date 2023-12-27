Рейтинг@Mail.ru
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/olen-1918349268.html
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока - РИА Новости, 27.12.2023
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:19
2023-12-27T04:19
россия
владивосток
китай
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857343332_61:0:3700:2047_1920x0_80_0_0_779775f066c2326475298a4622dd7cc8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый. В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости рассказали, что очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел в РФ из Китая и с Корейского полуострова. "На место поехал наш специалист. Если олень еще там, будут отлавливать", - сказал Суровый. Он отметил, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района. "Снег выпал, и животным по льду проще передвигаться. Возможно, его пригнали собаки", - отметил специалист. Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например, амурский тигр или дальневосточный леопард. "Он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе", - отмечают в нацпарке. В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда". Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html
https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html
россия
владивосток
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857343332_971:0:3700:2047_1920x0_80_0_0_1f3c915564db1d9d698ec9333d6266f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, китай, общество, приморский край
Россия, Владивосток, Китай, Общество, Приморский край
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока

Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый.
В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости рассказали, что очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел в РФ из Китая и с Корейского полуострова.
Взрослый самец переправляется через р. Хатанга - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Спасая оленя. Как ученые помогают выжить уникальному северному виду
12 декабря, 05:00
"На место поехал наш специалист. Если олень еще там, будут отлавливать", - сказал Суровый.
Он отметил, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района.
"Снег выпал, и животным по льду проще передвигаться. Возможно, его пригнали собаки", - отметил специалист.
Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например, амурский тигр или дальневосточный леопард.
«
"Он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе", - отмечают в нацпарке.
В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда".
Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
Пятнистый олень - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей
18 августа, 07:17
 
РоссияВладивостокКитайОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала