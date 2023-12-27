https://ria.ru/20231227/olen-1918349268.html

Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока

Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока - РИА Новости, 27.12.2023

Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока

Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:19

2023-12-27T04:19

2023-12-27T04:19

россия

владивосток

китай

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый. В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости рассказали, что очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел в РФ из Китая и с Корейского полуострова. "На место поехал наш специалист. Если олень еще там, будут отлавливать", - сказал Суровый. Он отметил, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района. "Снег выпал, и животным по льду проще передвигаться. Возможно, его пригнали собаки", - отметил специалист. Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например, амурский тигр или дальневосточный леопард. "Он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе", - отмечают в нацпарке. В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда". Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.

https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html

https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html

россия

владивосток

китай

приморский край

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россия, владивосток, китай, общество, приморский край