https://ria.ru/20231227/olen-1918349268.html
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока - РИА Новости, 27.12.2023
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:19
2023-12-27T04:19
2023-12-27T04:19
россия
владивосток
китай
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857343332_61:0:3700:2047_1920x0_80_0_0_779775f066c2326475298a4622dd7cc8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый. В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости рассказали, что очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел в РФ из Китая и с Корейского полуострова. "На место поехал наш специалист. Если олень еще там, будут отлавливать", - сказал Суровый. Он отметил, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района. "Снег выпал, и животным по льду проще передвигаться. Возможно, его пригнали собаки", - отметил специалист. Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например, амурский тигр или дальневосточный леопард. "Он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе", - отмечают в нацпарке. В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда". Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html
https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html
россия
владивосток
китай
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857343332_971:0:3700:2047_1920x0_80_0_0_1f3c915564db1d9d698ec9333d6266f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, китай, общество, приморский край
Россия, Владивосток, Китай, Общество, Приморский край
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
Охотнадзор ищет водяного оленя, который забрел в центр Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты охотнадзора попробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый.
В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости рассказали, что очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел в РФ из Китая
и с Корейского полуострова
.
Спасая оленя. Как ученые помогают выжить уникальному северному виду
"На место поехал наш специалист. Если олень еще там, будут отлавливать", - сказал Суровый.
Он отметил, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района
.
"Снег выпал, и животным по льду проще передвигаться. Возможно, его пригнали собаки", - отметил специалист.
Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например, амурский тигр или дальневосточный леопард.
«
"Он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе", - отмечают в нацпарке.
В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР
. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда".
Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей