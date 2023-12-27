https://ria.ru/20231227/olen-1918347122.html
В центр Владивостока забрел редкий водяной олень
В центр Владивостока забрел редкий водяной олень - РИА Новости, 27.12.2023
В центр Владивостока забрел редкий водяной олень
Новый для России редкий водяной олень, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, вероятно, пересек Амурский залив и зашел в центр Владивостока,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:28
2023-12-27T03:28
2023-12-27T03:28
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Новый для России редкий водяной олень, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, вероятно, пересек Амурский залив и зашел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда". В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. "Очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел к нам из Китая и Корейского полуострова и теперь расселяется, популяция растет, в первую очередь на юго-западе Приморья, на "Земле леопарда", где и расположен нацпарк - прямо через Амурский залив. Вероятно, что животное преодолело море и добралось до города. Они не боятся воды", - сказал собеседник. Он отметил, что специалисты на 100% уверены, что это водяной олень. Самцы и самки отличаются наличием клыков. Их у особи на кадрах не видно, поэтому, скорее всего, это самка. "По последним данным, на юго-западе Приморья фиксируется около 300 особей. Водяной олень внесен в Красную книгу Приморского края после работы специалистов "Земли леопарда", - добавил собеседник. В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда". Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html
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россия, владивосток, китай, общество
Россия, Владивосток, Китай, Общество
В центр Владивостока забрел редкий водяной олень
В центр Владивостока забрел новый для России редкий водяной олень
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Новый для России редкий водяной олень, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, вероятно, пересек Амурский залив и зашел в центр Владивостока, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока.
Спасая оленя. Как ученые помогают выжить уникальному северному виду
"Очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление - редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка "Земля леопарда" в 2019 году. Водяной олень пришел к нам из Китая
и Корейского полуострова
и теперь расселяется, популяция растет, в первую очередь на юго-западе Приморья, на "Земле леопарда", где и расположен нацпарк - прямо через Амурский залив. Вероятно, что животное преодолело море и добралось до города. Они не боятся воды", - сказал собеседник.
Он отметил, что специалисты на 100% уверены, что это водяной олень. Самцы и самки отличаются наличием клыков. Их у особи на кадрах не видно, поэтому, скорее всего, это самка.
"По последним данным, на юго-западе Приморья фиксируется около 300 особей. Водяной олень внесен в Красную книгу Приморского края
после работы специалистов "Земли леопарда", - добавил собеседник.
В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР
. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в "Земле леопарда".
Водяной олень – вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени семейства Оленевые. Его плодовитость больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до 8 детенышей, хотя норма для этого семейства – от 2 до 5 телят. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки – в 7-8 месяцев. Годовой прирост популяции может составлять более 50%.
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