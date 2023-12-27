https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
в мире
зайцево
иван приходько
горловка
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены: детский сад № 74 по адресу: улице Загорского, 11, клуб "Досуг" по адресу: улице Карбышева, 39, почта и поселковая администрация по адресу: улице Карбышева, 41, библиотека по адресу: улице Карбышева, 37. Получил повреждения старинный (постройка XIX века) Свято-Покровский храм", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20231227/podrazdelenie-1918496165.html
зайцево
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, иван приходько, горловка, украина
В мире, Зайцево, Иван Приходько, Горловка, Украина
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
ВСУ повредили здания детсада, почты, администрации и храма при обстреле Зайцево