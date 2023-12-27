https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html

ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево

ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево - РИА Новости, 27.12.2023

ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево

Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

в мире

зайцево

иван приходько

горловка

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены: детский сад № 74 по адресу: улице Загорского, 11, клуб "Досуг" по адресу: улице Карбышева, 39, почта и поселковая администрация по адресу: улице Карбышева, 41, библиотека по адресу: улице Карбышева, 37. Получил повреждения старинный (постройка XIX века) Свято-Покровский храм", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20231227/podrazdelenie-1918496165.html

зайцево

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зайцево, иван приходько, горловка, украина