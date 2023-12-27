Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
в мире
зайцево
иван приходько
горловка
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены: детский сад № 74 по адресу: улице Загорского, 11, клуб "Досуг" по адресу: улице Карбышева, 39, почта и поселковая администрация по адресу: улице Карбышева, 41, библиотека по адресу: улице Карбышева, 37. Получил повреждения старинный (постройка XIX века) Свято-Покровский храм", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20231227/podrazdelenie-1918496165.html
зайцево
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, зайцево, иван приходько, горловка, украина
В мире, Зайцево, Иван Приходько, Горловка, Украина
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево

ВСУ повредили здания детсада, почты, администрации и храма при обстреле Зайцево

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века получили повреждения в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены: детский сад № 74 по адресу: улице Загорского, 11, клуб "Досуг" по адресу: улице Карбышева, 39, почта и поселковая администрация по адресу: улице Карбышева, 41, библиотека по адресу: улице Карбышева, 37. Получил повреждения старинный (постройка XIX века) Свято-Покровский храм", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут выбирать себе подразделение
Вчера, 16:31
 
В миреЗайцевоИван ПриходькоГорловкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала