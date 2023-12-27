https://ria.ru/20231227/obse-1918403229.html

В МИД рассказали, чего ждет Москва от председательства Мальты в ОБСЕ

В МИД рассказали, чего ждет Москва от председательства Мальты в ОБСЕ - РИА Новости, 27.12.2023

В МИД рассказали, чего ждет Москва от председательства Мальты в ОБСЕ

Москва ждет от председательства Мальты в ОБСЕ отказа от ангажированности и действий по возобновлению конструктивного диалога, чтобы сохранить организацию,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:01

2023-12-27T12:01

2023-12-27T12:01

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польша

сергей лавров

мария захарова

обсе

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва ждет от председательства Мальты в ОБСЕ отказа от ангажированности и действий по возобновлению конструктивного диалога, чтобы сохранить организацию, которая находится в кризисе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ждем от Валлетты не бездумного движения ангажированных западных установок, а оценки реальной ситуации на общеевропейском пространстве и конкретных шагов по возобновлению конструктивного диалога, без которого сохранить ОБСЕ попросту не удастся", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Мальта, которая станет председателем в ОБСЕ с 1 января 2024 года, "не удосужилась обозначить в представленном так называемом обзоре свои планы по восстановлению полноформатной работы организации, которая находится в глубочайшем кризисе". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 ноября 2023 года впервые за два года принял участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации. Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников ОБСЕ проходила 30 ноября и 1 декабря в Северной Македонии. Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Лавров. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации.

https://ria.ru/20231226/kosachev-1918182902.html

https://ria.ru/20231127/malta-1912102190.html

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мальта

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мальта, польша, сергей лавров, мария захарова, обсе