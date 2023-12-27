Даже ночью. Российское оружие привело в ужас офицера ВСУ
Офицер ВСУ Самовар заявил, что с российскими дронами будет все труднее бороться
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОбучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские дроны не только многочисленны, но и технически продвинуты, из-за чего с ними все труднее бороться, заявил начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в интервью украинскому телеканалу "Днепр ТВ".
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"Их (дронов у России. — Прим. ред.) сейчас очень много, слишком много. <...>. У них топовая комплектация дронов. <...>. И это очень пугает", — поделился офицер.
Командир ВСУ пожаловался, что от российских беспилотников невозможно спастись даже ночью из-за того, что они оснащены тепловизорами.
При этом, по словам офицера, украинцам будет только сложнее бороться с российскими дронами. Он опасается, что новые беспилотники с другими рабочими частотами сделают украинские средства радиоэлектронной борьбы неэффективными.
"То есть, дроны будут летать дальше, и поражать больше наших людей", — посетовал Самовар.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил на итоговом брифинге для иностранных военных атташе, что беспилотная авиация стала неотъемлемым элементом современных боевых действий. По его словам, дроны позволяют российской армии весту круглосуточную разведку и наносить удары по всему спектру военных объектов и техники. Герасимов отметил, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники на основе опыта спецоперации на Украине.