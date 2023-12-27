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Власти Нигера объявили о пересмотре соглашений с США, Германией и Италией - РИА Новости, 27.12.2023
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13:57 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/niger-1918438079.html
Власти Нигера объявили о пересмотре соглашений с США, Германией и Италией
Власти Нигера объявили о пересмотре соглашений с США, Германией и Италией - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Нигера объявили о пересмотре соглашений с США, Германией и Италией
Власти Нигера проинформировали США, Германию и Италию, военные которых присутствуют в стране, о намерении пересмотреть соглашения о сотрудничестве в военной... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:57
2023-12-27T13:57
в мире
нигер
франция
сахель
эммануэль макрон
мохамед базум
али махаман ламин зейн
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Нигера проинформировали США, Германию и Италию, военные которых присутствуют в стране, о намерении пересмотреть соглашения о сотрудничестве в военной сфере, сообщает издание Aïr Info Agadez. "Новые власти Нигера объявили… о пересмотре соглашений о военном сотрудничестве со всеми странами-партнерами, военные которых размещены в Нигере… Дипломатическое ведомство Нигера попросило дипломатические миссии соответствующих стран донести эту информацию до компетентных органов своих стран… Эта информация… касается, среди прочих, США, 1,1 тысячи солдат которых присутствуют в Нигере, а также Италии и Германии, от каждой из которых в Нигере размещены минимум около ста военных", - пишет издание. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Одновременно в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну 22 декабря. При этом назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн сообщил в декабре в интервью РИА Новости, что Нигер не просил Францию выводить войска. По его словам, французы приняли "суверенное решение", когда их помощь нужна была Нигеру для борьбы с терроризмом. Нигер, некогда бывший французской колонией, считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которого зависит Франция.
https://ria.ru/20231222/niger-1917485539.html
https://ria.ru/20231221/posolstvo-1917363121.html
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в мире, нигер, франция, сахель , эммануэль макрон, мохамед базум, али махаман ламин зейн
В мире, Нигер, Франция, Сахель , Эммануэль Макрон, Мохамед Базум, Али Махаман Ламин Зейн
Власти Нигера объявили о пересмотре соглашений с США, Германией и Италией

Нигер проинформировал США, Германию и Италию о пересмотре военных соглашений

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Нигера проинформировали США, Германию и Италию, военные которых присутствуют в стране, о намерении пересмотреть соглашения о сотрудничестве в военной сфере, сообщает издание Aïr Info Agadez.
"Новые власти Нигера объявили… о пересмотре соглашений о военном сотрудничестве со всеми странами-партнерами, военные которых размещены в Нигере… Дипломатическое ведомство Нигера попросило дипломатические миссии соответствующих стран донести эту информацию до компетентных органов своих стран… Эта информация… касается, среди прочих, США, 1,1 тысячи солдат которых присутствуют в Нигере, а также Италии и Германии, от каждой из которых в Нигере размещены минимум около ста военных", - пишет издание.
Французские военные покидают Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Последние французские военные покинули Нигер
22 декабря, 14:37
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.
Одновременно в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну 22 декабря.
При этом назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн сообщил в декабре в интервью РИА Новости, что Нигер не просил Францию выводить войска. По его словам, французы приняли "суверенное решение", когда их помощь нужна была Нигеру для борьбы с терроризмом.
Нигер, некогда бывший французской колонией, считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которого зависит Франция.
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ
21 декабря, 23:44
 
В миреНигерФранцияСахельЭммануэль МакронМохамед БазумАли Махаман Ламин Зейн
 
 
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