Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/neft-1918489361.html
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть - РИА Новости, 27.12.2023
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:20
2023-12-27T16:20
экономика
цены на нефть
китай
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак. По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок. &quot;Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона&quot;, - сказал Новак в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;."Если говорить глобально об основных партнерах – это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - добавил он.
https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html
китай
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_123:0:2716:1945_1920x0_80_0_0_16da8371330ec647e52725612d2bd799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, китай, индия, россия
Экономика, Цены на нефть, Китай, Индия, Россия
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть

Новак: желающих покупать российскую нефть и нефтепродукты очень много в мире

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак.
По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок.
«

"Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

«
"Если говорить глобально об основных партнерах – это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран
25 декабря, 14:07
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала