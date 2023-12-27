https://ria.ru/20231227/neft-1918489361.html

Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть

Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть - РИА Новости, 27.12.2023

Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть

Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:20

2023-12-27T16:20

2023-12-27T16:20

экономика

цены на нефть

китай

индия

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак. По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок. "Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Если говорить глобально об основных партнерах – это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - добавил он.

https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html

китай

индия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, китай, индия, россия