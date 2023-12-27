https://ria.ru/20231227/neft-1918489361.html
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть - РИА Новости, 27.12.2023
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:20
2023-12-27T16:20
2023-12-27T16:20
экономика
цены на нефть
китай
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак. По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок. "Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Если говорить глобально об основных партнерах – это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - добавил он.
https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html
китай
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_123:0:2716:1945_1920x0_80_0_0_16da8371330ec647e52725612d2bd799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай, индия, россия
Экономика, Цены на нефть, Китай, Индия, Россия
Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть
Новак: желающих покупать российскую нефть и нефтепродукты очень много в мире