Рейтинг@Mail.ru
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/neft-1918396456.html
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году
Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:37
2023-12-27T11:37
экономика
россия
александр новак
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала... Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, brent
Экономика, Россия, Александр Новак, Brent
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году

Новак: мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются на уровне $80-85 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала... Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Новак.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
Вчера, 07:08
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала