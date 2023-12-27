https://ria.ru/20231227/neft-1918396456.html

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году

Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:37

2023-12-27T11:37

2023-12-27T11:37

экономика

россия

александр новак

brent

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала... Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Новак.

https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html

россия

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Влада Копылова

экономика, россия, александр новак, brent