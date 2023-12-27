https://ria.ru/20231227/neft-1918396456.html
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году
Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:37
2023-12-27T11:37
2023-12-27T11:37
экономика
россия
александр новак
brent
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала... Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Новак.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, brent
Экономика, Россия, Александр Новак, Brent
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2024 году
Новак: мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются на уровне $80-85 за баррель
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил
вице-премьер РФ Александр Новак.
"По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала... Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Новак.
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу