https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html

Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу

Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу - РИА Новости, 27.12.2023

Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу

Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:08

2023-12-27T07:08

2023-12-27T07:08

экономика

европа

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал Новак.

https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html

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экономика, европа, россия, александр новак