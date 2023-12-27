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Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу - РИА Новости, 27.12.2023
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07:08 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:08
2023-12-27T07:08
экономика
европа
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html
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экономика, европа, россия, александр новак
Экономика, Европа, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу

Новак: Россия сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4-5%

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал Новак.
Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше
Вчера, 23:59
 
ЭкономикаЕвропаРоссияАлександр Новак
 
 
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