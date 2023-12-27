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Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников - РИА Новости, 27.12.2023
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08:00 27.12.2023 (обновлено: 08:03 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/neft-1918282440.html
Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников
Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников - РИА Новости, 27.12.2023
Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников
Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешение на любую операцию с топливом, а также... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:00
2023-12-27T08:03
экономика
цены на нефть
сша
россия
urals
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешение на любую операцию с топливом, а также раскрывать конфиденциальную информацию об оплате логистических услуг. Кроме того, Белый дом расширил санкции против третьих стран. В результате такой политики Запад сам рискует оказаться в изоляции.Мировой полицейскийВ конце декабря Минфин США сообщил: "Мы вносим изменения в санкции, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (например, страхование и фрахт) делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки поставок". Новые правила вступают в силу 19 февраля.Помимо этого, черный список пополнил российский танкер Sanar 15, а также две компании из Гонконга — Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, две из ОАЭ — Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd. Последнюю американцы уличили в нарушении ценового потолка, остальные же существенно нарастили торговлю санкционной нефтью. То есть наказывают и тех, кого удалось поймать за руку, и тех, кто вызывает подозрения.Так в Вашингтоне рассчитывают увеличить издержки Москвы. "Никто не ждет, что Россия согласится продавать нефть по 60 долларов за баррель. Эти меры призваны максимально сократить доход страны, не создавая при этом дефицита на рынке. Прошлогодние санкции обернулись взлетом котировок до 120 долларов за баррель и разгоном инфляции в США и Европе, с чем там борются и по сей день", — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В прошлый раз не вышлоЦеновой потолок на нефть ввели 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — 5 февраля 2023-го. Тем не менее Urals, например, в сентябре продавали в среднем по 83,08 доллара за баррель. Даже с учетом всех рыночных колебаний с января по ноябрь этот показатель все равно выше — 62,89.Тем не менее в Вашингтоне не признают провала. "Мы считаем ценовой потолок эффективным инструментом", — уверяет координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. По расчетам Минфина, нефтяные доходы России за 11 месяцев сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако эксперты не согласны с такой оценкой. "В 2023-м получится 200 миллиардов долларов — это всего на 18 миллиардов меньше, чем в 2022 году", — уточняет директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.США закручивают гайки именно потому, что ничего не вышло, — эффективный инструмент модернизировать не нужно. В данном случае решение во многом репутационое, добавляет Юшков. Предвыборная гонка, обвинения демократов в слабости, а также риск подорвать авторитет санкционного режима как такового требуют хотя бы формального ответа на российские успехи."Весь ХХ век Вашингтон активно применяет санкции в качестве рычага управления другими странами. Против нас это оказалось полностью несостоятельным. Если американцы сейчас ничего не предпримут, все поймут, что их можно игнорировать и за это ничего не будет", — поясняет эксперт.Конечно, Вашингтон имеет право диктовать условия только национальным компаниям, но на практике законодательство США пока экстерриториально: нельзя американцам — нельзя никому. Это видно по европейским государствам, отказавшимся от российской нефти.Нашли чем напугатьАналитики не ждут особых последствий от очередного ужесточения санкций. "Это скорее демонстрация политической твердости, чем реальная угроза российскому экспорту", — полагает Лебедев. Проблем с перевозкой нет. В мировом флоте выделился отдельный, так называемый теневой сегмент, специализирующийся на этом бизнесе. Взаиморасчеты — в национальных валютах, транспортные компании не имеют активов в Европе и США, необходимые услуги предоставляют игроки рынка из дружественных стран. Санкции тут бесполезны.Запад сам себя лишил монополии. "Если раньше до 90 процентов перевозок страховали британские корпорации, то сейчас множество российских, азиатских, турецких, индийский, китайских и прочих страховщиков и трейдеров", — приводит пример Юшков.ОАЭ, Китай и прочие страны не пострадают, несмотря на внесение их компаний в черные списки. Часто после блокировки владельца танкеры меняют собственника, порт приписки и продолжают возить нефть, а порой и этого не требуется. Специализация на торговле в теневом сегменте не позволяет ущемить компании так, чтобы они переключились на бизнес, который легален с точки зрения США.Более того, с развалом западных монополий токсичными становятся уже их суда. Так, хуситы спокойно пропускают через Суэцкий пролив корабли под российским флагом, тогда как "демократическим" странам приходится пускать флот в обход Африки, нести дополнительные расходы и терять конкурентоспособность.
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, urals, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Urals, Евросоюз
Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников

США обязали партнеров отчитываться за покупку российской нефти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешение на любую операцию с топливом, а также раскрывать конфиденциальную информацию об оплате логистических услуг. Кроме того, Белый дом расширил санкции против третьих стран. В результате такой политики Запад сам рискует оказаться в изоляции.

Мировой полицейский

В конце декабря Минфин США сообщил: "Мы вносим изменения в санкции, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (например, страхование и фрахт) делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки поставок". Новые правила вступают в силу 19 февраля.
© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Помимо этого, черный список пополнил российский танкер Sanar 15, а также две компании из Гонконга — Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, две из ОАЭ — Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd. Последнюю американцы уличили в нарушении ценового потолка, остальные же существенно нарастили торговлю санкционной нефтью. То есть наказывают и тех, кого удалось поймать за руку, и тех, кто вызывает подозрения.
Так в Вашингтоне рассчитывают увеличить издержки Москвы. "Никто не ждет, что Россия согласится продавать нефть по 60 долларов за баррель. Эти меры призваны максимально сократить доход страны, не создавая при этом дефицита на рынке. Прошлогодние санкции обернулись взлетом котировок до 120 долларов за баррель и разгоном инфляции в США и Европе, с чем там борются и по сей день", — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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В прошлый раз не вышло

Ценовой потолок на нефть ввели 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — 5 февраля 2023-го. Тем не менее Urals, например, в сентябре продавали в среднем по 83,08 доллара за баррель. Даже с учетом всех рыночных колебаний с января по ноябрь этот показатель все равно выше — 62,89.
Тем не менее в Вашингтоне не признают провала. "Мы считаем ценовой потолок эффективным инструментом", — уверяет координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. По расчетам Минфина, нефтяные доходы России за 11 месяцев сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако эксперты не согласны с такой оценкой. "В 2023-м получится 200 миллиардов долларов — это всего на 18 миллиардов меньше, чем в 2022 году", — уточняет директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на перевалочный комплекс "Шесхарис" в Краснодарском крае
Вид на перевалочный комплекс Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на перевалочный комплекс "Шесхарис" в Краснодарском крае
США закручивают гайки именно потому, что ничего не вышло, — эффективный инструмент модернизировать не нужно. В данном случае решение во многом репутационое, добавляет Юшков. Предвыборная гонка, обвинения демократов в слабости, а также риск подорвать авторитет санкционного режима как такового требуют хотя бы формального ответа на российские успехи.
"Весь ХХ век Вашингтон активно применяет санкции в качестве рычага управления другими странами. Против нас это оказалось полностью несостоятельным. Если американцы сейчас ничего не предпримут, все поймут, что их можно игнорировать и за это ничего не будет", — поясняет эксперт.
Конечно, Вашингтон имеет право диктовать условия только национальным компаниям, но на практике законодательство США пока экстерриториально: нельзя американцам — нельзя никому. Это видно по европейским государствам, отказавшимся от российской нефти.

Нашли чем напугать

Аналитики не ждут особых последствий от очередного ужесточения санкций. "Это скорее демонстрация политической твердости, чем реальная угроза российскому экспорту", — полагает Лебедев. Проблем с перевозкой нет. В мировом флоте выделился отдельный, так называемый теневой сегмент, специализирующийся на этом бизнесе. Взаиморасчеты — в национальных валютах, транспортные компании не имеют активов в Европе и США, необходимые услуги предоставляют игроки рынка из дружественных стран. Санкции тут бесполезны.
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Запад сам себя лишил монополии. "Если раньше до 90 процентов перевозок страховали британские корпорации, то сейчас множество российских, азиатских, турецких, индийский, китайских и прочих страховщиков и трейдеров", — приводит пример Юшков.
ОАЭ, Китай и прочие страны не пострадают, несмотря на внесение их компаний в черные списки. Часто после блокировки владельца танкеры меняют собственника, порт приписки и продолжают возить нефть, а порой и этого не требуется. Специализация на торговле в теневом сегменте не позволяет ущемить компании так, чтобы они переключились на бизнес, который легален с точки зрения США.
Более того, с развалом западных монополий токсичными становятся уже их суда. Так, хуситы спокойно пропускают через Суэцкий пролив корабли под российским флагом, тогда как "демократическим" странам приходится пускать флот в обход Африки, нести дополнительные расходы и терять конкурентоспособность.
© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал
 
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