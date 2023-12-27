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При наводнении на юге Таиланда погибли шесть человек
При наводнении на юге Таиланда погибли шесть человек - РИА Новости, 27.12.2023
При наводнении на юге Таиланда погибли шесть человек
Шесть человек погибли, один пропал без вести в таиландской провинции Наративат в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, которые обрушились на юг... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:00
2023-12-27T13:00
2023-12-27T13:00
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БАНГКОК, 27 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, один пропал без вести в таиландской провинции Наративат в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, которые обрушились на юг страны в конце прошлой и начале текущей недели. "В провинции погибли шесть человек, включая женщину 89 лет и маленького ребенка, один человек пропал без вести", - заявил в среду журналистам заместитель губернатора провинции Наративат Прича Нуанной, слова которого приводит газета Bangkok Post. По сведениям таиландского Департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, в настоящее время уровень воды, достигавший в последние дни на некоторых участках трех метров, начал постепенно спадать. Департамент сообщает в среду, что во всем регионе, состоящем из граничащих между собой провинций Наративат, Ялла, Паттани, Сатхун и Сонгкла, от наводнения пострадала 68 941 семья, чьи дома подверглись затоплению на уровне от одного до трех метров. Сведений о погибших и пропавших без вести в других пострадавших провинциях, кроме Наративат, пока нет ни в сообщениях ведомства, ни в новостях таиландских СМИ. Департамент также информирует, что железнодорожное движение в провинции Наративат, граничащей с Малайзией, восстановлено после трехдневного перерыва, вызванного подтоплением железнодорожного полотна, и проведенных после оттока воды необходимых ремонтных работ.
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в мире, таиланд, паттани (провинция)
В мире, Таиланд, Паттани (провинция)
При наводнении на юге Таиланда погибли шесть человек
При наводнении на юге Таиланда погибли шесть человек, один пропал без вести
БАНГКОК, 27 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, один пропал без вести в таиландской провинции Наративат в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, которые обрушились на юг страны в конце прошлой и начале текущей недели.
"В провинции погибли шесть человек, включая женщину 89 лет и маленького ребенка, один человек пропал без вести", - заявил в среду журналистам заместитель губернатора провинции Наративат Прича Нуанной, слова которого приводит газета Bangkok Post.
По сведениям таиландского Департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, в настоящее время уровень воды, достигавший в последние дни на некоторых участках трех метров, начал постепенно спадать. Департамент сообщает в среду, что во всем регионе, состоящем из граничащих между собой провинций Наративат, Ялла, Паттани
, Сатхун и Сонгкла, от наводнения пострадала 68 941 семья, чьи дома подверглись затоплению на уровне от одного до трех метров.
Сведений о погибших и пропавших без вести в других пострадавших провинциях, кроме Наративат, пока нет ни в сообщениях ведомства, ни в новостях таиландских СМИ.
Департамент также информирует, что железнодорожное движение в провинции Наративат, граничащей с Малайзией
, восстановлено после трехдневного перерыва, вызванного подтоплением железнодорожного полотна, и проведенных после оттока воды необходимых ремонтных работ.
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