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В России предложили учредить День наставника - РИА Новости, 27.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
22:16 27.12.2023
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В России предложили учредить День наставника
В России предложили учредить День наставника - РИА Новости, 27.12.2023
В России предложили учредить День наставника
Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:16
2023-12-27T22:16
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций памятную дату - День наставника. Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. Развожаев также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года". По его мнению, готовить наставников можно на базе российского общества "Знание", а также необходимо сформировать базу лучших практик наставничества для последующего внедрения.
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Год педагога и наставника, Общество, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

В России предложили учредить День наставника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций памятную дату - День наставника.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
"Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.
Развожаев также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года".
По его мнению, готовить наставников можно на базе российского общества "Знание", а также необходимо сформировать базу лучших практик наставничества для последующего внедрения.
 
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