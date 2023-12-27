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Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество - РИА Новости, 27.12.2023
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество
Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:14
2023-12-27T22:14
2023-12-27T22:14
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество, то есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулирует их дальше нормативными актами, чтобы это обрело силу закона, и это была четко выплата за наставничество", - сказала Голикова во время заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Она отметила, что решение хоть и разрабатывалось на базе производственного сектора, но будет распространяться на все сферы. "Мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович (Развожаев - ред.) и говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока, дальше посмотрим", - сказала Голикова. Вице-премьер также добавила, что при необходимости дополнительных изменений в действующее законодательство они будут отработаны вместе с субъектами РФ и комиссией Госсовета.
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество, то есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулирует их дальше нормативными актами, чтобы это обрело силу закона, и это была четко выплата за наставничество", - сказала Голикова во время заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Она отметила, что решение хоть и разрабатывалось на базе производственного сектора, но будет распространяться на все сферы.
"Мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович (Развожаев - ред.) и говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока, дальше посмотрим", - сказала Голикова.
Вице-премьер также добавила, что при необходимости дополнительных изменений в действующее законодательство они будут отработаны вместе с субъектами РФ и комиссией Госсовета.