Рейтинг@Mail.ru
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
22:14 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918582096.html
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество - РИА Новости, 27.12.2023
Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество
Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:14
2023-12-27T22:14
год педагога и наставника
общество
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество, то есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулирует их дальше нормативными актами, чтобы это обрело силу закона, и это была четко выплата за наставничество", - сказала Голикова во время заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Она отметила, что решение хоть и разрабатывалось на базе производственного сектора, но будет распространяться на все сферы. "Мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович (Развожаев - ред.) и говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока, дальше посмотрим", - сказала Голикова. Вице-премьер также добавила, что при необходимости дополнительных изменений в действующее законодательство они будут отработаны вместе с субъектами РФ и комиссией Госсовета.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество, то есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулирует их дальше нормативными актами, чтобы это обрело силу закона, и это была четко выплата за наставничество", - сказала Голикова во время заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Она отметила, что решение хоть и разрабатывалось на базе производственного сектора, но будет распространяться на все сферы.
"Мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович (Развожаев - ред.) и говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока, дальше посмотрим", - сказала Голикова.
Вице-премьер также добавила, что при необходимости дополнительных изменений в действующее законодательство они будут отработаны вместе с субъектами РФ и комиссией Госсовета.
 
Год педагога и наставникаОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала