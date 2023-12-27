https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918582096.html

Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество

Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество - РИА Новости, 27.12.2023

Кабмин разработает поправки в ТК для выделения выплаты за наставничество

Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:14

2023-12-27T22:14

2023-12-27T22:14

год педагога и наставника

общество

образование

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество, то есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулирует их дальше нормативными актами, чтобы это обрело силу закона, и это была четко выплата за наставничество", - сказала Голикова во время заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Она отметила, что решение хоть и разрабатывалось на базе производственного сектора, но будет распространяться на все сферы. "Мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович (Развожаев - ред.) и говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока, дальше посмотрим", - сказала Голикова. Вице-премьер также добавила, что при необходимости дополнительных изменений в действующее законодательство они будут отработаны вместе с субъектами РФ и комиссией Госсовета.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор