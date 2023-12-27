"Массовый исход населения". В Киеве шокированы отчаянным шагом Зеленского
Экс-генпрокурор: Украину ждет массовый исход жителей из-за закона о мобилизации
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Законопроект о мобилизации, который планирует принять украинское правительство, приведет к массовому исходу населения, заявил бывший генпрокурор республики Святослав Пискун YouTube-каналу "Да, это так".
«
"Как можно забирать у человека карточку, если он с нее покупает хлеб и сало, когда идет в магазин? Что он должен делать, грабить идти? <…> Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать. Те, кто за границей, поедут в страны, которые точно откажут в выдаче. А такие страны есть. И после этого мы пойдем в феврале на саммит Европейского Союза говорить, какую помощь надо оказать Украине, как ей дать 50 миллиардов?", — возмутился эксперт.
Пискун заявил, что законопроект о мобилизации носит подрывной характер и будоражит общество. Если правовая норма вступит в силу, ее последствия будет расхлебывать вся страна, полагает бывший генпрокурор.
"Неумно написано, неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины", — резюмировал он.
В понедельник украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.