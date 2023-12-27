https://ria.ru/20231227/nalog-1918571290.html

Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов

Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.12.2023

Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов

Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:33

2023-12-27T20:33

2023-12-27T20:33

экономика

антон силуанов

россия

александр шохин

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений налоговой политики на следующий бюджетный цикл, идею повысить налог на прибыль в РФ и увеличить инвестиционные вычеты надо взвесить, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Бюджет принят, на 2024 год – уже точно все. А на 2025-2026 год – это уже новый бюджетный цикл. Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю. Будем взаимодействовать с бизнесом и рассматривать их предложения", – сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения налогов в России. Комментируя предложения бизнеса о повышении ставки налога на прибыль, Силуанов уточнил, что сейчас пока рано говорить о каких-то конкретных решениях. "Сейчас рано говорить, возможно или невозможно (повышение ставки налога на прибыль – ред.). Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать", – заявил он. Предложение о повышении налога на прибыль глава РСПП Александр Шохин высказал в конце ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил это в качестве альтернативы разовым решениям в налоговой сфере, как принятый в текущем году налог на сверхприбыль компаний. Шохин заявил, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога в обмен на расширение инвестиционных вычетов и гарантии стабильности по другим обязательным платежам. "По поводу налога на прибыль есть разные предложения", – подтвердил глава Минфина. "С одной стороны, они вроде как хотят ставку увеличить, с другой стороны – увеличить инвестиционные вычеты. Но мы же проходили уже это, у нас был период, когда у нас были огромные вычеты и ставка была высокая", – сказал министр. "Надо всегда рассматривать, как это разложится на разные сектора экономики. Предположим, финансовый сектор не имеет таких инвестиционных расходов и будет больше платить, а соответственно те компании, которые инвестируют сегодня – меньше будут платить. Все надо взвешивать. Никаких решений сегодня в правительстве не принято, никаких концепций тоже не рассматривается", – заявил Силуанов.

https://ria.ru/20231226/byudzhet-1918114325.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, антон силуанов, россия, александр шохин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей