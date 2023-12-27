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Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.12.2023
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20:33 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/nalog-1918571290.html
Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов
Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.12.2023
Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов
Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:33
2023-12-27T20:33
экономика
антон силуанов
россия
александр шохин
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений налоговой политики на следующий бюджетный цикл, идею повысить налог на прибыль в РФ и увеличить инвестиционные вычеты надо взвесить, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Бюджет принят, на 2024 год – уже точно все. А на 2025-2026 год – это уже новый бюджетный цикл. Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю. Будем взаимодействовать с бизнесом и рассматривать их предложения", – сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения налогов в России. Комментируя предложения бизнеса о повышении ставки налога на прибыль, Силуанов уточнил, что сейчас пока рано говорить о каких-то конкретных решениях. "Сейчас рано говорить, возможно или невозможно (повышение ставки налога на прибыль – ред.). Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать", – заявил он. Предложение о повышении налога на прибыль глава РСПП Александр Шохин высказал в конце ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил это в качестве альтернативы разовым решениям в налоговой сфере, как принятый в текущем году налог на сверхприбыль компаний. Шохин заявил, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога в обмен на расширение инвестиционных вычетов и гарантии стабильности по другим обязательным платежам. "По поводу налога на прибыль есть разные предложения", – подтвердил глава Минфина. "С одной стороны, они вроде как хотят ставку увеличить, с другой стороны – увеличить инвестиционные вычеты. Но мы же проходили уже это, у нас был период, когда у нас были огромные вычеты и ставка была высокая", – сказал министр. "Надо всегда рассматривать, как это разложится на разные сектора экономики. Предположим, финансовый сектор не имеет таких инвестиционных расходов и будет больше платить, а соответственно те компании, которые инвестируют сегодня – меньше будут платить. Все надо взвешивать. Никаких решений сегодня в правительстве не принято, никаких концепций тоже не рассматривается", – заявил Силуанов.
https://ria.ru/20231226/byudzhet-1918114325.html
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экономика, антон силуанов, россия, александр шохин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Минфин не планирует повышать налог на прибыль, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Минфин точно не будет повышать налог на прибыль в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений налоговой политики на следующий бюджетный цикл, идею повысить налог на прибыль в РФ и увеличить инвестиционные вычеты надо взвесить, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«
"Бюджет принят, на 2024 год – уже точно все. А на 2025-2026 год – это уже новый бюджетный цикл. Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю. Будем взаимодействовать с бизнесом и рассматривать их предложения", – сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения налогов в России.
Комментируя предложения бизнеса о повышении ставки налога на прибыль, Силуанов уточнил, что сейчас пока рано говорить о каких-то конкретных решениях. "Сейчас рано говорить, возможно или невозможно (повышение ставки налога на прибыль – ред.). Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать", – заявил он.
Предложение о повышении налога на прибыль глава РСПП Александр Шохин высказал в конце ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил это в качестве альтернативы разовым решениям в налоговой сфере, как принятый в текущем году налог на сверхприбыль компаний. Шохин заявил, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога в обмен на расширение инвестиционных вычетов и гарантии стабильности по другим обязательным платежам.
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«
"По поводу налога на прибыль есть разные предложения", – подтвердил глава Минфина. "С одной стороны, они вроде как хотят ставку увеличить, с другой стороны – увеличить инвестиционные вычеты. Но мы же проходили уже это, у нас был период, когда у нас были огромные вычеты и ставка была высокая", – сказал министр.
«
"Надо всегда рассматривать, как это разложится на разные сектора экономики. Предположим, финансовый сектор не имеет таких инвестиционных расходов и будет больше платить, а соответственно те компании, которые инвестируют сегодня – меньше будут платить. Все надо взвешивать. Никаких решений сегодня в правительстве не принято, никаких концепций тоже не рассматривается", – заявил Силуанов.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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