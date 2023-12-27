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СК начал проверку после падения наледи на женщину в Воронеже - РИА Новости, 27.12.2023
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16:28 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/naled-1918494575.html
СК начал проверку после падения наледи на женщину в Воронеже
СК начал проверку после падения наледи на женщину в Воронеже - РИА Новости, 27.12.2023
СК начал проверку после падения наледи на женщину в Воронеже
Следователи начали проверку информации о травмировании женщины в результате падения наледи с крыши дома в Воронеже, сообщило в среду управление СК РФ по... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:28
2023-12-27T16:28
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о травмировании женщины в результате падения наледи с крыши дома в Воронеже, сообщило в среду управление СК РФ по региону. Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. "Сегодня в соцмедиа опубликована информация о том, что в результате падения наледи с крыши дома №150 "а" по Ленинскому проспекту города Воронежа пострадала женщина. Сообщается, что с полученными телесными повреждениями пострадавшая доставлена в больницу. По данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. В рамках процессуальной проверки будет опрошена пострадавшая и возможные очевидцы произошедшего, сотрудники управляющей компании. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей. "В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение наледи, в том числе качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега", - информирует следствие.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после падения наледи на женщину в Воронеже

СК начал проверку после падения наледи на женщину с крыши дома в Воронеже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о травмировании женщины в результате падения наледи с крыши дома в Воронеже, сообщило в среду управление СК РФ по региону.
Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов.
«
"Сегодня в соцмедиа опубликована информация о том, что в результате падения наледи с крыши дома №150 "а" по Ленинскому проспекту города Воронежа пострадала женщина. Сообщается, что с полученными телесными повреждениями пострадавшая доставлена в больницу. По данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В рамках процессуальной проверки будет опрошена пострадавшая и возможные очевидцы произошедшего, сотрудники управляющей компании. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей.
"В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение наледи, в том числе качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега", - информирует следствие.
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