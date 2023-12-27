Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html
Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора
Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора - РИА Новости, 27.12.2023
Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора
Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7%... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:19
2023-12-27T05:19
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
москва
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839056870_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_0c56ac2241fd715bba916c8d4da03450.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора - лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область, говорится в исследовании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "К ноябрю 2023 года доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на захоронение, составила 79,9%. При этом на утилизацию (повторное использование в производстве в качестве сырья или материала, либо в качестве топлива) уходит лишь 12,7% общей массы ТКО", - подсчитали аналитики на основе данных Минприроды. Как отмечают в компании, годом ранее доля мусора, направляемого на захоронение, составляла 81,1%, а за аналогичный период 2021 года — 86,7%. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%. То есть, на данном этапе показатель можно считать перевыполненным, поясняют в FinExpertiza. Хотя в большинстве регионов основная масса отходов направляется на полигоны, в половине субъектов доля захораниваемых ТКО за последний год снизилась, отмечают авторы исследования. Заметнее всего — в Брянской области (на 40,9 процентного пункта), Свердловской области (на 18,9) и Ставропольском крае (на 14,3). "Отдельным регионам даже удалось достигнуть высокого уровня утилизации ТКО. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%) и Подмосковье (50%), Орловская область (43,5%), Ингушетия (35%), Ульяновская область (33,4%), Камчатский край (33%), Ставропольский край (31%)", - указали аналитики.
https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html
россия
москва
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839056870_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_471f6d82ecad712af3b7943e7a1b00f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, москва, орловская область
Общество, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Москва, Орловская область
Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора

FinExpertiza: Москва лидирует по доле повторного использования мусора

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтправка батареек на переработку
Отправка батареек на переработку - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Отправка батареек на переработку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора - лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область, говорится в исследовании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"К ноябрю 2023 года доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на захоронение, составила 79,9%. При этом на утилизацию (повторное использование в производстве в качестве сырья или материала, либо в качестве топлива) уходит лишь 12,7% общей массы ТКО", - подсчитали аналитики на основе данных Минприроды.
Как отмечают в компании, годом ранее доля мусора, направляемого на захоронение, составляла 81,1%, а за аналогичный период 2021 года — 86,7%. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%. То есть, на данном этапе показатель можно считать перевыполненным, поясняют в FinExpertiza.
Хотя в большинстве регионов основная масса отходов направляется на полигоны, в половине субъектов доля захораниваемых ТКО за последний год снизилась, отмечают авторы исследования. Заметнее всего — в Брянской области (на 40,9 процентного пункта), Свердловской области (на 18,9) и Ставропольском крае (на 14,3).
"Отдельным регионам даже удалось достигнуть высокого уровня утилизации ТКО. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%) и Подмосковье (50%), Орловская область (43,5%), Ингушетия (35%), Ульяновская область (33,4%), Камчатский край (33%), Ставропольский край (31%)", - указали аналитики.
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Бытовая привычка в пять шагов: как приучить себя разделять мусор
20 декабря, 14:57
 
ОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияМоскваОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала