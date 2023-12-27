https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html

Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора

Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора - РИА Новости, 27.12.2023

Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора

Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7%... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:19

2023-12-27T05:19

2023-12-27T05:19

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

москва

орловская область

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора - лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область, говорится в исследовании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "К ноябрю 2023 года доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на захоронение, составила 79,9%. При этом на утилизацию (повторное использование в производстве в качестве сырья или материала, либо в качестве топлива) уходит лишь 12,7% общей массы ТКО", - подсчитали аналитики на основе данных Минприроды. Как отмечают в компании, годом ранее доля мусора, направляемого на захоронение, составляла 81,1%, а за аналогичный период 2021 года — 86,7%. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%. То есть, на данном этапе показатель можно считать перевыполненным, поясняют в FinExpertiza. Хотя в большинстве регионов основная масса отходов направляется на полигоны, в половине субъектов доля захораниваемых ТКО за последний год снизилась, отмечают авторы исследования. Заметнее всего — в Брянской области (на 40,9 процентного пункта), Свердловской области (на 18,9) и Ставропольском крае (на 14,3). "Отдельным регионам даже удалось достигнуть высокого уровня утилизации ТКО. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%) и Подмосковье (50%), Орловская область (43,5%), Ингушетия (35%), Ульяновская область (33,4%), Камчатский край (33%), Ставропольский край (31%)", - указали аналитики.

https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html

россия

москва

орловская область

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общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, москва, орловская область