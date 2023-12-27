https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html

В Москве закрыли аптеки, незаконно продавшие сильнодействующие лекарства

В Москве закрыли аптеки, незаконно продавшие сильнодействующие лекарства - РИА Новости, 27.12.2023

В Москве закрыли аптеки, незаконно продавшие сильнодействующие лекарства

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность межэтнической банды, которая занималась незаконной торговлей лекарствами, содержащими сильнодействующие... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:43

2023-12-27T13:43

2023-12-27T13:44

происшествия

москва

россия

закавказье

ирина волк

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность межэтнической банды, которая занималась незаконной торговлей лекарствами, содержащими сильнодействующие вещества, продав через столичные аптеки полтонны препаратов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, банду возглавляли брат и сестра, уроженцы одного из государств Закавказья, а также их близкая подруга. Оптовые партии медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, хранились в арендованном помещении. Реализация производилась через аптечные пункты Юго-Восточного, Северного и Южного округов столицы. С января по октябрь 2022 года соучастники реализовали не менее 500 килограммов таких лекарств, в большинстве случаев - без рецептов и по значительно завышенным ценам. "После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1300 флаконов тропикамида и около 20 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации", - сказала Волк. Финансовое расследование, проведенное Росфинмониторингом, подтвердило, что злоумышленники легализовали более 60 миллионов рублей, добытых преступным путем. Возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 234 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) УК РФ. Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220517/narkosindikat-1788993497.html

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, закавказье, ирина волк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)