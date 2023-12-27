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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2023
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11:39 27.12.2023 (обновлено: 11:52 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/moskva-1918396803.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:39
2023-12-27T11:52
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погода
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня и завтра в столичном регионе погода будет слабоморозная, с небольшим локальным снегом. В пятницу новую порцию осадков и атлантического тепла начнет поставлять к берегам Москвы-реки очередной Атлантический циклон. В пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно - до минус 3 - минус 5 градусов, то днем в пятницу уже ноль - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.Он отметил, что в субботу столица будет находиться в теплом секторе активного Атлантического циклона, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящие в дожди. Температура существенно превысит норму: ночью ноль - плюс 2 градуса, днем в Москве до плюс 2 - плюс 4 градусов, будет ветрено.Синоптик уточнил, что дальнейшие прогнозы пока имеют высокую степень неопределенности, так как в зависимости от траектории движения циклона Москва может попасть как в его теплую, так и в его холодную часть."На текущий момент погода выглядит так: будет облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы. В воскресенье, 31 числа, в течение суток ноль - плюс 2 градуса, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, и днем 1 января такая же температура - около нуля - минус 2 градусов", - рассказал Леус.
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москва, погода, новый год
Москва, Погода, Новый год
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура до минус двух градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня и завтра в столичном регионе погода будет слабоморозная, с небольшим локальным снегом. В пятницу новую порцию осадков и атлантического тепла начнет поставлять к берегам Москвы-реки очередной Атлантический циклон. В пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно - до минус 3 - минус 5 градусов, то днем в пятницу уже ноль - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.
Он отметил, что в субботу столица будет находиться в теплом секторе активного Атлантического циклона, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящие в дожди. Температура существенно превысит норму: ночью ноль - плюс 2 градуса, днем в Москве до плюс 2 - плюс 4 градусов, будет ветрено.
Синоптик уточнил, что дальнейшие прогнозы пока имеют высокую степень неопределенности, так как в зависимости от траектории движения циклона Москва может попасть как в его теплую, так и в его холодную часть.
"На текущий момент погода выглядит так: будет облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы. В воскресенье, 31 числа, в течение суток ноль - плюс 2 градуса, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, и днем 1 января такая же температура - около нуля - минус 2 градусов", - рассказал Леус.
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