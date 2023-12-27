https://ria.ru/20231227/moskva-1918396803.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:39

2023-12-27T11:39

2023-12-27T11:52

москва

погода

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918183262_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_397e23167c55610d8ea00f2efe1af3f1.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня и завтра в столичном регионе погода будет слабоморозная, с небольшим локальным снегом. В пятницу новую порцию осадков и атлантического тепла начнет поставлять к берегам Москвы-реки очередной Атлантический циклон. В пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно - до минус 3 - минус 5 градусов, то днем в пятницу уже ноль - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.Он отметил, что в субботу столица будет находиться в теплом секторе активного Атлантического циклона, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящие в дожди. Температура существенно превысит норму: ночью ноль - плюс 2 градуса, днем в Москве до плюс 2 - плюс 4 градусов, будет ветрено.Синоптик уточнил, что дальнейшие прогнозы пока имеют высокую степень неопределенности, так как в зависимости от траектории движения циклона Москва может попасть как в его теплую, так и в его холодную часть."На текущий момент погода выглядит так: будет облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы. В воскресенье, 31 числа, в течение суток ноль - плюс 2 градуса, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, и днем 1 января такая же температура - около нуля - минус 2 градусов", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода, новый год