Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура до минус двух градусов
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В субботу, 30 декабря, в Москве пройдут осадки и днем ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье, 31 декабря, также ожидаются осадки и до плюс 2, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня и завтра в столичном регионе погода будет слабоморозная, с небольшим локальным снегом. В пятницу новую порцию осадков и атлантического тепла начнет поставлять к берегам Москвы-реки очередной Атлантический циклон. В пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно - до минус 3 - минус 5 градусов, то днем в пятницу уже ноль - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.
Он отметил, что в субботу столица будет находиться в теплом секторе активного Атлантического циклона, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящие в дожди. Температура существенно превысит норму: ночью ноль - плюс 2 градуса, днем в Москве до плюс 2 - плюс 4 градусов, будет ветрено.
Синоптик уточнил, что дальнейшие прогнозы пока имеют высокую степень неопределенности, так как в зависимости от траектории движения циклона Москва может попасть как в его теплую, так и в его холодную часть.
"На текущий момент погода выглядит так: будет облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы. В воскресенье, 31 числа, в течение суток ноль - плюс 2 градуса, в новогоднюю ночь - ноль - минус 2 градуса, и днем 1 января такая же температура - около нуля - минус 2 градусов", - рассказал Леус.