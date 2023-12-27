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В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023
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00:52 27.12.2023 (обновлено: 00:53 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/moshenniki-1918341291.html
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году
Мошенники в этом году потратили больше 3 миллионов минут, чтобы дозвониться до жертв, при этом самая долгая атака продолжалась 2,5 часа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:52
2023-12-27T00:53
общество
москва
санкт-петербург
казань
вымпелком
билайн
технологии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мошенники в этом году потратили больше 3 миллионов минут, чтобы дозвониться до жертв, при этом самая долгая атака продолжалась 2,5 часа, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода "Вымпелкома" Петр Алферов. "С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система "Билайна" позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 миллион 133 тысячи клиентов. В среднем атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд. Самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут", - заявил он. При этом, по его словам, основная часть потенциальных жертв от мошеннических действий – это жители крупных городов (1-е место – Москва, 2-е место – Санкт-Петербург, 3-е место – Казань). А средний возраст потенциальной жертвы – около 45 лет, при этом мужчин среди них 59%, женщин, соответственно, 41%. "Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет", - резюмировал Алферов.
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общество, москва, санкт-петербург, казань, вымпелком, билайн, технологии
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Казань, ВымпелКом, Билайн, Технологии
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году

"Билайн": мошенники потратили больше трех млн минут, чтобы дозвониться до жертв

© iStock.com / artoleshkoХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© iStock.com / artoleshko
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мошенники в этом году потратили больше 3 миллионов минут, чтобы дозвониться до жертв, при этом самая долгая атака продолжалась 2,5 часа, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода "Вымпелкома" Петр Алферов.
«
"С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система "Билайна" позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 миллион 133 тысячи клиентов. В среднем атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд. Самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут", - заявил он.
При этом, по его словам, основная часть потенциальных жертв от мошеннических действий – это жители крупных городов (1-е место – Москва, 2-е место – Санкт-Петербург, 3-е место – Казань).
А средний возраст потенциальной жертвы – около 45 лет, при этом мужчин среди них 59%, женщин, соответственно, 41%. "Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет", - резюмировал Алферов.
Хакер - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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