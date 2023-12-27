https://ria.ru/20231227/moshenniki-1918341291.html
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году
Мошенники в этом году потратили больше 3 миллионов минут, чтобы дозвониться до жертв, при этом самая долгая атака продолжалась 2,5 часа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:52
2023-12-27T00:52
2023-12-27T00:53
общество
москва
санкт-петербург
казань
вымпелком
билайн
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642039_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6558f1b56241aab0ef2168c56fa85a2f.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мошенники в этом году потратили больше 3 миллионов минут, чтобы дозвониться до жертв, при этом самая долгая атака продолжалась 2,5 часа, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода "Вымпелкома" Петр Алферов. "С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система "Билайна" позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 миллион 133 тысячи клиентов. В среднем атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд. Самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут", - заявил он. При этом, по его словам, основная часть потенциальных жертв от мошеннических действий – это жители крупных городов (1-е место – Москва, 2-е место – Санкт-Петербург, 3-е место – Казань). А средний возраст потенциальной жертвы – около 45 лет, при этом мужчин среди них 59%, женщин, соответственно, 41%. "Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет", - резюмировал Алферов.
https://ria.ru/20231226/moshenniki-1918073040.html
москва
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642039_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2cb954ba019f8c1e7409bf0df8a7d0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, казань, вымпелком, билайн, технологии
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Казань, ВымпелКом, Билайн, Технологии
В "Билайн" рассказали, сколько времени потратили мошенники в 2023 году
"Билайн": мошенники потратили больше трех млн минут, чтобы дозвониться до жертв