Шор: Запад накачивает Молдавию оружием и продвигает русофобию
Шор: Запад под видом евроинтеграции накачивает Молдавию оружием
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Под видом европейской интеграции Запад накачивает Молдавию оружием и продвигает русофобию, заявил бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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"Не должно быть больше никакого европейского пути Молдавии, потому что это вранье, не будет ни пенсий в 2 тысячи евро, ни немецких дорог. Молдавия ничего этого не получит от Запада и от Европы. Мы нужны им для борьбы с Россией, но мы с вами не должны этого допустить. Вместо того, чтобы накачивать Молдавию деньгами для пенсий, они накачивают республику оружием", - заявил Шор в ходе прямой трансляции в своем Telegram-канале.
Политик также выразил надежду, что на референдуме по выбору геополитического вектора большинство жителей республики выскажутся за сотрудничество с Евразийским союзом.
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"Референдум нужен, и я уверен, что его выиграют здравые силы. Я уверен, что выход – это связь с Востоком, а Запад сегодня – отравленное яблоко для Молдавии. Я выступаю однозначно за Восток. Там для нас доступные в цене электроэнергия и газ, это рынок для наших сельскохозяйственников. Это также капитал, бизнесмены, которые могут прийти и строить в нашей стране предприятия, налаживать производство, это живые деньги для населения. И граждане могут разбогатеть", - отметил политик.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.