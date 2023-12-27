https://ria.ru/20231227/miting-1918587653.html

Сторонники прозападной оппозиции Сербии провели митинг у здания телевидения

Сторонники прозападной оппозиции Сербии провели митинг у здания телевидения - РИА Новости, 27.12.2023

Сторонники прозападной оппозиции Сербии провели митинг у здания телевидения

Сторонники прозападной оппозиции Сербии провели в центре Белграда очередное шествие и митинг, на этот раз он прошёл у офиса "Радио телевидения Сербии", передаёт РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:59

2023-12-27T22:59

2023-12-27T22:59

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беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции Сербии провели в центре Белграда очередное шествие и митинг, на этот раз он прошёл у офиса "Радио телевидения Сербии", передаёт корреспондент РИА Новости. В 18:00 по местному времени (20:00 мск) несколько сотен сторонников оппозиции собрались на ежевечерний митинг у Республиканского избиркома. Работающие на акциях журналисты заметили, что в целом их собралось меньше, чем в предыдущие дни. После получасового митинга лидеры предложили отправиться маршем к зданию общественного "Радио телевидения Сербии", которое они считают провластным. Путь занял около 20 минут по перекрытым полицией улицам, затем они провели небольшой митинг около офиса РТС. Мероприятие прошло без происшествий, после выступлений оппозиционеров участники акции разошлись. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

https://ria.ru/20231227/blokada-1918499687.html

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич, московская биржа, беспорядки в белграде