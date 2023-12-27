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Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 27.12.2023 (обновлено: 14:15 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/minoborony-1918444591.html
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:12
2023-12-27T14:15
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918445390.html
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россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 14:13
«
"Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.
«
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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