https://ria.ru/20231227/minoborony-1918444591.html
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:12
2023-12-27T14:12
2023-12-27T14:15
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918445390.html
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россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях