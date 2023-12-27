https://ria.ru/20231227/maydan-1918578572.html
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве
Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:36
2023-12-27T21:36
2023-12-27T21:36
в мире
украина
сша
виталий захарченко
виктор янукович
россия
хиллари клинтон
верховная рада украины
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". "Уверен, что госпереворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего США, Британии, Германии, Польши", - сказал Захарченко. Также, по его словам, в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии. "В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной 2 задачи – это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", - подчеркнул Захарченко. По словам экс-министра, задача Запада на Украине была "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице". Как рассказал Захарченко, с этой целью Украина с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными НКО, "напрямую или опосредованно финансируемыми госдепом США". "Задача была только в одном – оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней, посеять рознь между нашими народами и превратить Украину в орудие войны Запада против Россия", - отметил бывший глава МВД. "Чтобы не быть голословным, я озвучу несколько фактов. На Украине к 2014 году работало 160000 НКО. Из них свыше 30000 - различных деструктивных псевдорелигиозных сект. Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские нео-фашистиские партии и организации", - подчеркнул Захарченко. Как отметил бывший министр, на западные гранты на Украине работало 117 аналитических центров. "Из них более 20 при - ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общее число протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года насчитывало 7,5 миллионов человек", - указал он. По его словам, на территории Грузии, стран Балтии и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков "майдана". "Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года. Уже тогда окончательно сложилась сеть политических, общественных и боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти", - заявил Захарченко. "Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине. Финансирование всей этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов. Здесь стоит вспомнить откровенное признание Хиллари Клинтон и Виктории Нуланд, что США потратили более 5 миллиардов долларов на так называемую "демократизацию" Украины", - подчеркнул бывший глава МВД. Таким образом, по его словам, подготовительная работа была проведена основательно. "Для начала переворота нужен был только повод. Все остальное было готово", - заключил он. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
https://ria.ru/20231227/maydan-1918566877.html
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в мире, украина, сша, виталий захарченко, виктор янукович, россия, хиллари клинтон, верховная рада украины, евросоюз, оон
В мире, Украина, США, Виталий Захарченко, Виктор Янукович, Россия, Хиллари Клинтон, Верховная Рада Украины, Евросоюз, ООН
ООН, 27 дек – РИА Новости. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
В среду по инициативе России
проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
«
"Уверен, что госпереворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего США, Британии, Германии
, Польши", - сказал Захарченко.
Также, по его словам, в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии
.
Экс-глава МВД Украины рассказал об участии ЕС и США в событиях Майдана
«
"В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР
приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной 2 задачи – это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", - подчеркнул Захарченко.
По словам экс-министра, задача Запада на Украине была "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице".
Как рассказал Захарченко, с этой целью Украина с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными НКО, "напрямую или опосредованно финансируемыми госдепом США".
«
"Задача была только в одном – оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней, посеять рознь между нашими народами и превратить Украину в орудие войны Запада против Россия", - отметил бывший глава МВД.
"Чтобы не быть голословным, я озвучу несколько фактов. На Украине к 2014 году работало 160000 НКО. Из них свыше 30000 - различных деструктивных псевдорелигиозных сект. Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские нео-фашистиские партии и организации", - подчеркнул Захарченко.
Запад развернул руками Киева боевые действия в 2014 году, заявил Путин
Как отметил бывший министр, на западные гранты на Украине работало 117 аналитических центров.
«
"Из них более 20 при - ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общее число протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года насчитывало 7,5 миллионов человек", - указал он.
По его словам, на территории Грузии, стран Балтии
и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков "майдана".
"Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года. Уже тогда окончательно сложилась сеть политических, общественных и боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти", - заявил Захарченко.
«
"Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине. Финансирование всей этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов. Здесь стоит вспомнить откровенное признание Хиллари Клинтон
и Виктории Нуланд
, что США потратили более 5 миллиардов долларов на так называемую "демократизацию" Украины", - подчеркнул бывший глава МВД.
На Западе признались, где планировался новый "Майдан"
Таким образом, по его словам, подготовительная работа была проведена основательно. "Для начала переворота нужен был только повод. Все остальное было готово", - заключил он.
В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС
об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович
покинул Киев и отправился в Харьков
. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада
, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
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