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Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
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21:36 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/maydan-1918578572.html
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве
Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:36
2023-12-27T21:36
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сша
виталий захарченко
виктор янукович
россия
хиллари клинтон
верховная рада украины
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". "Уверен, что госпереворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего США, Британии, Германии, Польши", - сказал Захарченко. Также, по его словам, в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии. "В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной 2 задачи – это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", - подчеркнул Захарченко. По словам экс-министра, задача Запада на Украине была "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице". Как рассказал Захарченко, с этой целью Украина с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными НКО, "напрямую или опосредованно финансируемыми госдепом США". "Задача была только в одном – оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней, посеять рознь между нашими народами и превратить Украину в орудие войны Запада против Россия", - отметил бывший глава МВД. "Чтобы не быть голословным, я озвучу несколько фактов. На Украине к 2014 году работало 160000 НКО. Из них свыше 30000 - различных деструктивных псевдорелигиозных сект. Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские нео-фашистиские партии и организации", - подчеркнул Захарченко. Как отметил бывший министр, на западные гранты на Украине работало 117 аналитических центров. "Из них более 20 при - ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общее число протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года насчитывало 7,5 миллионов человек", - указал он. По его словам, на территории Грузии, стран Балтии и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков "майдана". "Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года. Уже тогда окончательно сложилась сеть политических, общественных и боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти", - заявил Захарченко. "Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине. Финансирование всей этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов. Здесь стоит вспомнить откровенное признание Хиллари Клинтон и Виктории Нуланд, что США потратили более 5 миллиардов долларов на так называемую "демократизацию" Украины", - подчеркнул бывший глава МВД. Таким образом, по его словам, подготовительная работа была проведена основательно. "Для начала переворота нужен был только повод. Все остальное было готово", - заключил он. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
https://ria.ru/20231227/maydan-1918566877.html
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975388.html
https://ria.ru/20231227/serbiya-1918340673.html
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в мире, украина, сша, виталий захарченко, виктор янукович, россия, хиллари клинтон, верховная рада украины, евросоюз, оон
В мире, Украина, США, Виталий Захарченко, Виктор Янукович, Россия, Хиллари Клинтон, Верховная Рада Украины, Евросоюз, ООН
Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве

Экс-глава МВД Украины: центр управления "майданом" был в посольстве США в Киеве

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуации в Киеве в 2014 году
Ситуации в Киеве в 2014 году - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуации в Киеве в 2014 году. Архивное фото
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
«
"Уверен, что госпереворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего США, Британии, Германии, Польши", - сказал Захарченко.
Также, по его словам, в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии.
Ситуация в Киеве в 2014 году - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Экс-глава МВД Украины рассказал об участии ЕС и США в событиях Майдана
Вчера, 20:02
«
"В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной 2 задачи – это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", - подчеркнул Захарченко.
По словам экс-министра, задача Запада на Украине была "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице".
Как рассказал Захарченко, с этой целью Украина с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными НКО, "напрямую или опосредованно финансируемыми госдепом США".
«
"Задача была только в одном – оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней, посеять рознь между нашими народами и превратить Украину в орудие войны Запада против Россия", - отметил бывший глава МВД.
"Чтобы не быть голословным, я озвучу несколько фактов. На Украине к 2014 году работало 160000 НКО. Из них свыше 30000 - различных деструктивных псевдорелигиозных сект. Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские нео-фашистиские партии и организации", - подчеркнул Захарченко.
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Как отметил бывший министр, на западные гранты на Украине работало 117 аналитических центров.
«
"Из них более 20 при - ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общее число протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года насчитывало 7,5 миллионов человек", - указал он.
По его словам, на территории Грузии, стран Балтии и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков "майдана".
"Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года. Уже тогда окончательно сложилась сеть политических, общественных и боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти", - заявил Захарченко.
«
"Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине. Финансирование всей этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов. Здесь стоит вспомнить откровенное признание Хиллари Клинтон и Виктории Нуланд, что США потратили более 5 миллиардов долларов на так называемую "демократизацию" Украины", - подчеркнул бывший глава МВД.
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Таким образом, по его словам, подготовительная работа была проведена основательно. "Для начала переворота нужен был только повод. Все остальное было готово", - заключил он.
В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
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