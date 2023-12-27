https://ria.ru/20231227/maydan-1918578572.html

Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве

Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023

Экс-глава МВД Украины рассказал о центре управления "майданом" в Киеве

Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:36

2023-12-27T21:36

2023-12-27T21:36

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ООН, 27 дек – РИА Новости. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве, рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". "Уверен, что госпереворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран, прежде всего США, Британии, Германии, Польши", - сказал Захарченко. Также, по его словам, в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии. "В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной 2 задачи – это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", - подчеркнул Захарченко. По словам экс-министра, задача Запада на Украине была "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице". Как рассказал Захарченко, с этой целью Украина с конца 80-х годов наводнялась многочисленными западными НКО, "напрямую или опосредованно финансируемыми госдепом США". "Задача была только в одном – оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней, посеять рознь между нашими народами и превратить Украину в орудие войны Запада против Россия", - отметил бывший глава МВД. "Чтобы не быть голословным, я озвучу несколько фактов. На Украине к 2014 году работало 160000 НКО. Из них свыше 30000 - различных деструктивных псевдорелигиозных сект. Под лозунгами демократии на Украине легально действовали и были зарегистрированы в министерстве юстиции экстремистские нео-фашистиские партии и организации", - подчеркнул Захарченко. Как отметил бывший министр, на западные гранты на Украине работало 117 аналитических центров. "Из них более 20 при - ведущих вузах страны. Все названые организации были объединены онлайн в единую сеть. Общее число протестных групп в этой сетевой организации, по нашим оценкам, на апрель 2012 года насчитывало 7,5 миллионов человек", - указал он. По его словам, на территории Грузии, стран Балтии и отдельных регионов Украины были организованы сотни лагерей по подготовке будущих боевиков "майдана". "Подготовительный этап вышел на пик к началу 2012 года. Уже тогда окончательно сложилась сеть политических, общественных и боевых организаций, нацеленных на свержение законной власти", - заявил Захарченко. "Центром управления этой спецоперации стало посольство США на Украине. Финансирование всей этой сетевой организации осуществлялось через 17 наиболее активных западных фондов. Здесь стоит вспомнить откровенное признание Хиллари Клинтон и Виктории Нуланд, что США потратили более 5 миллиардов долларов на так называемую "демократизацию" Украины", - подчеркнул бывший глава МВД. Таким образом, по его словам, подготовительная работа была проведена основательно. "Для начала переворота нужен был только повод. Все остальное было готово", - заключил он. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

https://ria.ru/20231227/maydan-1918566877.html

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975388.html

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Наталья Макарова

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